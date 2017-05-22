Росгвардия опровергла создание аналога МУРа в структуре службы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Росгвардия назвала не соответствующей действительности информацию о создании аналога Московского уголовного розыска (МУР) в структуре службы, сообщает в понедельник департамент по взаимодействию со СМИ и общественными связями ведомства.

"22 мая 2017 года в ряде СМИ появилась информация о том, что Росгвардия намерена создать свой аналог МУРа. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, Росгвардия выполняет свои задачи вне рамок оперативно-розыскной деятельности.