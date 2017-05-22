В Москве не ждут сюрпризов от предстоящего саммита НАТО, заявил Грушко

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Москве не ждут сюрпризов от предстоящего саммита НАТО, запланированного на 25 мая в Брюсселе, заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

"Думаю, что не следует ожидать каких-то сюрпризов. Ажиотаж вокруг саммита связан прежде всего с участием в нем президента США Дональда Трампа. Ведется активная работа по мобилизации союзников, демонстрации их единства, поиску новых доказательств сохраняющейся востребованности альянса спустя четверть века после завершения холодной войны", — сказал он в интервью "Российской газете".

"Анонсировано, что главной темой на саммите станет повышение военных расходов союзников. Как ожидается, состоится разговор по непростому для большинства союзников вопросу выполнения взятого на себя союзниками на саммите в Уэльсе обязательства по доведению военных расходов до 2% от ВВП", — отметил Грушко.

По его словам, непонятно, "для каких целей взят курс на накачку военных бюджетов дополнительными десятками миллиардов евро". "Понятно одно — от этого выигрывает в первую очередь американский ВПК", — подчеркнул российский дипломат.

В повестке дня и вопрос более активной роли НАТО в борьбе с терроризмом. "На сегодня роль альянса, по сути, ограничивается предоставлением информации, получаемой с самолетов ДРЛО "АВАКС" коалиции против ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.), операциями в акваториях Средиземного и Эгейского морей, подготовкой сотрудников силовых структур некоторых стран региона. Ожидается, что на саммите будет рассмотрена возможность дополнительных мер", — сказал Грушко.