Грушко: в НАТО осознают невозможность укрепить безопасность без России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рано или поздно в НАТО поймут, что схемы укрепления безопасности без участия России, нежизнеспособны, убежден постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
По его мнению, попытки в современных условиях полагаться на опыт времен "холодной войны" и разговаривать с Россией с позиции силы дадут эффект, обратный ожидаемому. "Сегодня, чтобы эффективно противодействовать общим вызовам и угрозам, нужно на равноправной основе объединять усилия, преодолевать разногласия, а не "хлопать дверью", — указал постпред.
"Инициатива по сотрудничеству в воздушном пространстве позволяла в реальном времени обмениваться информацией о самолетах, в отношении которых были подозрения, что они захвачены террористами. Поступательно развивалось сотрудничество в деле борьбы с пиратством. И это лишь несколько примеров того, как взаимодействие в Совете Россия-НАТО реально улучшало безопасность граждан России и стран НАТО", — отметил Грушко.
"Кстати, многие в альянсе понимают, что от своего поспешного и исключительно политизированного решения страдают их собственные интересы. Но продекларированную невозможность возвращения к "работе, как обычно" ставят выше реальных потребностей", — добавил постпред. По его словам, Россия пока не видит "признаков готовности альянса вернутся к совместным проектам", "не готов альянс и к углублению диалога".