США
22.0522 мая17:09МСК
USD56.50-0.66
EUR63.17-0.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Грушко: в НАТО осознают невозможность укрепить безопасность без России

16:4622.05.2017
(обновлено: 16:49 22.05.2017)
0960
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПостоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. Архивное фотоПостоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рано или поздно в НАТО поймут, что схемы укрепления безопасности без участия России, нежизнеспособны, убежден постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Перейти в фотобанк
В НАТО сочли российские подлодки угрозой для Атлантики
"Уверен, что рано или поздно в НАТО поймут, что схемы укрепления безопасности без, а тем более против России, нежизнеспособны и контрпродуктивны", — сказал Грушко в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, о том, стоит ли "прекратить отношения с альянсом, если в Брюсселе демонстрируют откровенное желание провоцировать Россию и унижать ее".

По его мнению, попытки в современных условиях полагаться на опыт времен "холодной войны" и разговаривать с Россией с позиции силы дадут эффект, обратный ожидаемому. "Сегодня, чтобы эффективно противодействовать общим вызовам и угрозам, нужно на равноправной основе объединять усилия, преодолевать разногласия, а не "хлопать дверью", — указал постпред.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Меркель рассказала о важности двойной стратегии НАТО в отношении России
Он напомнил, что все проекты практического сотрудничества с Россией были приостановлены по решению НАТО. Грушко отметил, что такое сотрудничество развивалось весьма успешно до 2014 года. Речь в частности идет, как указал постпред, прежде всего, о проблеме борьбы с терроризмом в Афганистане. "Мы совместно готовили афганских техников для обслуживания вертолетов российского производства, антинаркотические кадры для Афганистана, Пакистана и  стран Центральной Азии, велась работа над совместной системой "СТАНДЭКС"  по дистанционному обнаружению взрывчатых веществ", — пояснил Грушко.

"Инициатива по сотрудничеству в воздушном пространстве позволяла в реальном времени обмениваться информацией о самолетах, в отношении которых были  подозрения, что они захвачены террористами. Поступательно развивалось сотрудничество в деле борьбы с пиратством. И это лишь несколько примеров того, как взаимодействие в Совете Россия-НАТО реально улучшало безопасность граждан России и стран НАТО", — отметил Грушко.

"Кстати, многие в альянсе понимают, что от своего поспешного и исключительно политизированного решения страдают их собственные интересы. Но продекларированную невозможность возвращения к "работе, как обычно" ставят выше реальных потребностей", — добавил постпред.  По его словам, Россия пока не видит "признаков готовности альянса вернутся к совместным проектам", "не готов альянс и к углублению диалога".

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена