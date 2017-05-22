Грушко: в НАТО осознают невозможность укрепить безопасность без России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рано или поздно в НАТО поймут, что схемы укрепления безопасности без участия России, нежизнеспособны, убежден постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Уверен, что рано или поздно в НАТО поймут, что схемы укрепления безопасности без, а тем более против России, нежизнеспособны и контрпродуктивны", — сказал Грушко в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, о том, стоит ли "прекратить отношения с альянсом, если в Брюсселе демонстрируют откровенное желание провоцировать Россию и унижать ее".

По его мнению, попытки в современных условиях полагаться на опыт времен "холодной войны" и разговаривать с Россией с позиции силы дадут эффект, обратный ожидаемому. "Сегодня, чтобы эффективно противодействовать общим вызовам и угрозам, нужно на равноправной основе объединять усилия, преодолевать разногласия, а не "хлопать дверью", — указал постпред.

Он напомнил, что все проекты практического сотрудничества с Россией были приостановлены по решению НАТО. Грушко отметил, что такое сотрудничество развивалось весьма успешно до 2014 года. Речь в частности идет, как указал постпред, прежде всего, о проблеме борьбы с терроризмом в Афганистане. "Мы совместно готовили афганских техников для обслуживания вертолетов российского производства, антинаркотические кадры для Афганистана, Пакистана и стран Центральной Азии, велась работа над совместной системой "СТАНДЭКС" по дистанционному обнаружению взрывчатых веществ", — пояснил Грушко.

"Инициатива по сотрудничеству в воздушном пространстве позволяла в реальном времени обмениваться информацией о самолетах, в отношении которых были подозрения, что они захвачены террористами. Поступательно развивалось сотрудничество в деле борьбы с пиратством. И это лишь несколько примеров того, как взаимодействие в Совете Россия-НАТО реально улучшало безопасность граждан России и стран НАТО", — отметил Грушко.

"Кстати, многие в альянсе понимают, что от своего поспешного и исключительно политизированного решения страдают их собственные интересы. Но продекларированную невозможность возвращения к "работе, как обычно" ставят выше реальных потребностей", — добавил постпред. По его словам, Россия пока не видит "признаков готовности альянса вернутся к совместным проектам", "не готов альянс и к углублению диалога".