Система ПВО СНГ доказала эффективность, заявил главком ВКС

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Участники объединенной системы ПВО СНГ провели 25 тренировок и свыше 10 учений за 22 года ее существования, результаты показали эффективность защиты воздушных границ стран содружества, заявил газете "Красная звезда" главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Бондарев.

Бондарев напомнил, что Объединенная система ПВО была создана на основе соглашения десяти стран СНГ, подписанного 10 февраля 1995 года; срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран.

"Результаты ежегодно проводимых командно-штабных тренировок с органами управления и дежурными силами Объединённой системы ПВО с реальным обозначением воздушной обстановки подтверждают эффективность системы по защите государственных границ государств-участников СНГ в воздушном пространстве", — сказал главком.

Он отметил, что всего с момента создания Объединённой системы ПВО проведено 25 командно-штабных тренировок и более 10 совместных учений с боевой стрельбой. По словам Бондарева, в ходе учений и тренировок их участники проверяют дежурные силы по противовоздушной обороне, отрабатывают действия при обнаружении воздушных судов-нарушителей госграницы и учатся помогать экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

В тренировках участвуют самолеты истребительной авиации Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8, авиационные комплексы радиолокационного дозора и наблюдения А-50, а также подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск.