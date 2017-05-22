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Безопасность

Главком ВКС России рассказал о возможностях для усиления системы ПВО СНГ

03:0022.05.2017
(обновлено: 03:03 22.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс. Архивное фотоЗенитный ракетный комплекс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Создание единых региональных систем способствует развитию объединенной системы противовоздушной обороны СНГ и дает возможность усилить ПВО на конкретном геополитическом направлении, заявил глава координационного комитета по ПВО при совете министров обороны СНГ, главком Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.

Совместные учения объединенной системы ПВО стран СНГ Боевое Содружество. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Зенитно-ракетное братство: на что способна объединенная ПВО стран СНГ

Объединенная система ПВО остается первой и единственной реально существующей оборонительной системой СНГ.

"Создание единых региональных систем, с одной стороны, способствует дальнейшему развитию ОС ПВО СНГ, а с другой — предоставляет прекрасные возможности для усиления противовоздушной обороны на конкретном геополитическом направлении", — сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

Он отметил, что для совершенствования сотрудничества и организационной структуры системы разработаны и подписаны соглашения о создании единых (объединенных) систем ПВО между Россией и Арменией, Белоруссией и Казахстаном.

"В настоящее время ведется работа по практической реализации вышеуказанных соглашений. Аналогичные соглашения разработаны с Киргизией и Таджикистаном, и в настоящее время они проходят процедуры внутриведомственного согласования", — добавил генерал. По его словам, проведению мероприятий военно-технического сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО СНГ уделяется пристальное внимание.

"К основным таким мероприятиям можно отнести поставку зенитного ракетного вооружения в республику Казахстан; модернизацию и оснащение современной техникой системы связи Кыргызской республики; поставку авиационной и зенитной ракетной техники в республику Таджикистан; поставку запасных частей и имущества к технике ПВО в республику Армения и республику Беларусь", — уточнил Бондарев.

Министерство обороны России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВКС проведут в 2017 году учение по предупреждению о ракетном нападении

Он сообщил, что дальнейшие мероприятия в этой сфере будут проводиться в соответствии с основными направлениями адаптации объединенной системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. "В ближайшее время данный проект документа будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ в установленном порядке", — заключил генерал.

Концепция ВКО стран содружества была одобрена решением совета министров обороны СНГ 15 июня 2016 года. Кроме того, 30 ноября 2016 года совет одобрил проект основных направлений адаптации объединенной системы ПВО к решению задач ВКО. В них изложены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества и совершенствованию организационной структуры и системы управления объединенной системы ПВО на основе дальнейшей интеграции национальных систем ПВО, а также по завершению реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности, основные мероприятия по строительству объединенной системы ВКО. Предусмотрено создание подсистем разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, поражения и подавления средств воздушно-космического нападения, управления и технического обеспечения системы ВКО.

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