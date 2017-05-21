Тихоокеанский флот отмечает 286-летие со дня основания в Охотске

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. День Тихоокеанского флота отмечается в воскресенье, в день учреждения Охотского военного порта 286 лет назад, сообщает Минобороны России.

"Во времена царствования Анны Иоановны 21 мая 1731 года Сенатом был учрежден Охотский военный порт — первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Корабли и суда Охотского порта явились начальным звеном в зарождении морских сил Российской империи на Дальнем Востоке и впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот", — говорится в сообщении.

Как отмечает военное ведомство, в своем развитии флот прошел несколько этапов: от парусного до океанского, от артиллерийского до ракетно-ядерного. В настоящее время Краснознаменный Тихоокеанский флот является одним из крупнейших оперативно-стратегических объединений Военно-морского флота России.

"Флот обеспечивает защиту государственных интересов нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в назначенной операционной зоне площадью до 50% всего мирового океана. Для выполнения этой ключевой задачи в его составе действуют атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, надводные корабли, морская авиация, а также морская пехота, части сухопутных и береговых войск — от Приморья до Камчатки", — добавили в Минобороны.

При этом корабли Тихоокеанского флота на постоянной основе несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях, а около пяти лет назад начали походы и в Средиземноморье, подчеркнули в военном ведомстве.