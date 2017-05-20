Корабли Северного флота приступили к боевой подготовке в Баренцевом море

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Корабли Северного флота проведут в субботу учения в Баренцевом море, в ходе которых отработают задачи совместного маневрирования, взаимодействия с авиацией, поиска подлодки, обеспечения противовоздушной обороны, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Сегодня четыре тактические корабельные группы и спасательный отряд Северного флота приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки в прибрежных полигонах Баренцева моря. В течение дня совместные задачи в составе тактических корабельных групп будут отрабатывать шесть боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил, соединения ракетных кораблей и два судна управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота", — сказал он.

По его словам, в полигонах боевой подготовки будут сформированы корабельная тральная группа, две корабельные ударные группы, корабельная поисково-ударная группа и спасательный отряд судов УПАСР.

"Экипажи боевых кораблей отработают задачи совместного маневрирования, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны сил флота. Отдельным элементом будет проведено учение сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море", — отметил Серга.

В учениях задействованы экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", большого десантного корабля "Александр Отраковский", малых противолодочных и ракетных кораблей, базовых тральщиков Кольской флотилии разнородных сил, спасательного буксира СБ-406 и водолазного судна ВМ-596.