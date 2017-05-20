В ФСВТС считают перспективными поставки МиГ-35 в Латинскую Америку

ЛИМА, 20 мая – РИА Новости. Россия активно участвует в тендерах на поставку МиГ-29 в странах Латинской Америки, поставки МиГ-35 — перспективное направление на будущее, заявил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Лиме оборонной выставке SITDEF 2017.

"Совсем недавно в России прошла презентация нового, самого современного самолета МиГ-35, и потенциал этого самолета достаточно высок", — сказал он.

"Сейчас те договоренности, которые уже есть по МиГ-29, мы должны воплотить в жизнь, подписать эти контракты. Эти самолеты достаточно успешно эксплуатируются в латиноамериканском регионе, показали себя как хорошие боевые самолеты", — отметил он.

По его словам, Россия участвует в ряде стран в тендерах на поставку МиГ-29. "Говорить на сегодняшний день о конкретных проектах, связанных с поставками МиГ-35, еще пока рано", — отметил он, добавив, что это – "следующий этап нашего развития взаимоотношений со странами Латинской Америки".