Разработку служебно-боевых уставов Росгвардии могут завершить к концу года
17:5419.05.2017
(обновлено: 17:57 19.05.2017)
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САРАТОВ, 19 мая — РИА Новости. Разработку служебно-боевых уставов войск Национальной гвардии РФ планируется завершить к концу 2017 года, сообщил на брифинге первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
Как заявил Меликов, в уставах будут прописаны способы, формы и порядок действий при решении тех или иных задач, таким образом утверждается порядок реализации полномочий ведомства.
"Мы планируем завершить разработку служебно-боевых уставов войск Национальной гвардии РФ к концу этого года", — сказал он.
По его словам, разработка уставов ведётся по четырём направлениям: общие положения, полномочия войск при охране общественного порядка, полномочия при выполнении задач по охране важных государственных объектов и выполнение задач при реализации мероприятий по проведению контртеррористических операций, иных режимов особого положения.
Как пояснили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии, готовящиеся уставы существенно отличаются от тех, что были во Внутренних войсках, в связи с тем, что Росгвардия получила новые задачи и стала ведомством федерального значения.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ России 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии — ведомства, созданного на базе внутренних войск и спецподразделений МВД.
На фото: боец подразделения СОБР во время подготовки к учениям Дальневосточного таможенного управления по освобождению судна, захваченного террористами.
В России 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии — ведомства, созданного на базе внутренних войск и спецподразделений МВД.
На фото: боец подразделения СОБР во время подготовки к учениям Дальневосточного таможенного управления по освобождению судна, захваченного террористами.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкО создании Росгвардии Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года. В июле был подписан соответствующий закон.
На фото: военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
О создании Росгвардии Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года. В июле был подписан соответствующий закон.
На фото: военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ новую структуру вошли внутренние войска, отряды полиции специального назначения и вневедомственная охрана.
На фото: военнослужащий Национальной гвардии во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
В новую структуру вошли внутренние войска, отряды полиции специального назначения и вневедомственная охрана.
На фото: военнослужащий Национальной гвардии во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкНациональная гвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ.
На фото: бойцы роты особого назначения во время показательных выступлений на площади Нахимова в Севастополе.
Национальная гвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ.
На фото: бойцы роты особого назначения во время показательных выступлений на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКроме того, ведомству поручено контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия.
На фото: военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск "Витязь" во время занятий по парашютной подготовке в Московской области.
Кроме того, ведомству поручено контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия.
На фото: военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск "Витязь" во время занятий по парашютной подготовке в Московской области.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ войсках национальной гвардии предусмотрены как воинские должности, так и должности сотрудников полиции и госслужащих.
На фото: квалификационные испытания на право ношения черного берета ОМОН на базе в Екатеринбурге.
В войсках национальной гвардии предусмотрены как воинские должности, так и должности сотрудников полиции и госслужащих.
На фото: квалификационные испытания на право ношения черного берета ОМОН на базе в Екатеринбурге.
Боксер Рой Джонс фотографируется с сотрудниками полиции после мастер-класса в зале спортивного комплекса МВД в Москве.
Сотрудники спецподразделений УФСИН, МВД и Национальной гвардии во время тактико-специальных учений по ликвидации массовых беспорядков в колонии поселка Горный Новосибирской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСтруктура Росгвардии включает центральный аппарат, округа войск Национальной гвардии и территориальные органы в каждом субъекте, а также воинские соединения и части.
На фото: щенок кинологической службы Росгвардии общается с военнослужащим.
Структура Росгвардии включает центральный аппарат, округа войск Национальной гвардии и территориальные органы в каждом субъекте, а также воинские соединения и части.
На фото: щенок кинологической службы Росгвардии общается с военнослужащим.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСогласно президентскому указу, штатная численность центрального аппарата Росгвардии составляет 2,1 тысячи человек.
На фото: военнослужащие подразделений специального назначения и разведки войск Росгвардии во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
Согласно президентскому указу, штатная численность центрального аппарата Росгвардии составляет 2,1 тысячи человек.
На фото: военнослужащие подразделений специального назначения и разведки войск Росгвардии во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
Мальчик знакомится со специальной экипировкой бойцов СОБРа во время дня открытых дверей подразделения во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения специального назначения Федеральной службы войск Росгвардии во время церемонии вручения краповых и темно-зеленых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.
Военнослужащий подразделения специального назначения Федеральной службы войск Росгвардии во время церемонии вручения краповых и темно-зеленых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.
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