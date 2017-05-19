Разработку служебно-боевых уставов Росгвардии могут завершить к концу года

САРАТОВ, 19 мая — РИА Новости. Разработку служебно-боевых уставов войск Национальной гвардии РФ планируется завершить к концу 2017 года, сообщил на брифинге первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Как заявил Меликов, в уставах будут прописаны способы, формы и порядок действий при решении тех или иных задач, таким образом утверждается порядок реализации полномочий ведомства.

"Мы планируем завершить разработку служебно-боевых уставов войск Национальной гвардии РФ к концу этого года", — сказал он.

По его словам, разработка уставов ведётся по четырём направлениям: общие положения, полномочия войск при охране общественного порядка, полномочия при выполнении задач по охране важных государственных объектов и выполнение задач при реализации мероприятий по проведению контртеррористических операций, иных режимов особого положения.

Как пояснили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии, готовящиеся уставы существенно отличаются от тех, что были во Внутренних войсках, в связи с тем, что Росгвардия получила новые задачи и стала ведомством федерального значения.