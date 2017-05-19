"Вертолеты России" обсудят создание сети сервисных центров в странах ОДКБ

Вертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае. Архивное фото

Вертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" обсудит на выставке MILEX-2017 в Минске развитие на территории стран-членов ОДКБ сети сервисных центров по обслуживанию российских вертолетов, сообщает пресс-служба холдинга.

"Одним из главных вопросов в рамках делового совета при межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, который пройдет во время выставки, станет обсуждение перспектив сотрудничества в области создания и развития сети сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства на территории государств-членов ОДКБ", — говорится в сообщении.

На международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2017, которая пройдет в Минске с 20 по 22 мая, будут представлены ударный вертолет Ми-28НЭ и многоцелевой Ка-226Т.

Ми-28НЭ – высокоэффективный вертолет нового поколения, предназначенный для выполнения боевых задач в любое время суток в любых метеоусловиях. Он отличается повышенной "живучестью" и мощным комплексом вооружения. Вертолет может успешно бороться с танками, самоходными артиллерийскими установками, боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами и средствами войсковой ПВО. В 2016 году экспортная версия вертолета – Ми-28НЭ получила систему двойного управления.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.