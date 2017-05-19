Росгвардия увеличила набор в свои вузы из-за нехватки кадров

САРАТОВ, 19 мая — РИА Новости. Росгвардия в этом году увеличила набор в ведомственные вузы из-за нехватки кадров, сообщил на брифинге первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
По его словам, ежегодно вузы выпускают около 900 военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Росгвардии в апреле 2016 года. В ведение национальной гвардии, помимо внутренних войск МВД, перешли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и органы лицензионно-разрешительной системы.