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Безопасность

Патрушев рассказал об интересе мировых спецслужб к сотрудничеству с РФ

15:0719.05.2017
(обновлено: 15:13 19.05.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фотоСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Зарубежные спецслужбы проявляют все большее стремление к сотрудничеству с российскими коллегами по разным вопросам, связанным обеспечением глобальной безопасности. Подтверждением тому станет рекордно высокое число участников предстоящей 23-25 мая в Твери восьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом и о том, какие основные вызовы и угрозы будут обсуждаться на этой встрече, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью телеканалу "Россия 24".

Рекордная встреча

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Патрушев рассказал, что Украину и Грузию не звали на встречу глав совбезов
Патрушев напомнил, что на аналогичную встречу в 2016 году в Грозном приехали представители 75 стран (а на первой такой встрече в Сочи в 2010 году было 44 страны).

По словам секретаря СБ РФ, в этом году ожидаются участники из 85-90 стран. Спецслужбы самых разных стран готовы к сотрудничеству с Россией в борьбе с терроризмом, хотя из-за позиции своих политиков открыто это не декларируют, отметил Патрушев.

"Такая готовность есть, то, как ведут себя спецслужбы и те, кто занимается вопросами безопасности, оно в определенной степени отличается от той позиции, которую занимают политики. Политики призывают к тому, чтобы ограничить общение с Россией, представители спецслужб в определенной степени им подчинены. И, конечно, они не афишируют эти контакты", — сказал Патрушев.

"Но на самом деле они приезжают сюда в двустороннем формате, общаются на постоянной основе, проявляют интерес, изучают опыт. В принципе, мы видим, что это стремление общаться с нами, становится более широким", — добавил секретарь СБ.

"Мы не чувствуем здесь какой-то изоляции совершенно", — подчеркнул Патрушев.

В качестве примера он привел представителей европейских государств. "В прошлом году Европа была представлена в Грозном восемью странами, в этом году нам подтвердили свое участие 16 стран", — сообщил Патрушев.

По его словам, несмотря на то, что официальные лица Евросоюза не рекомендовали представителям спецслужб и правоохранительных органов принимать участие во встрече в Твери, тем не менее, эти специалисты сами приняли решение приехать в Россию.

Представители США, как и в прошлые годы, не приедут на встречу, хотя приглашения им были направлены.

"Как, впрочем, и некоторые другие западные страны, которые вежливо извинились в связи с тем, что у них какие-то субъективные обстоятельства и они принять участие в этом не могут", — добавил Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вашингтон в последние годы не только сам не принимал участие в таких встречах, но и рекомендовал многим странам отказаться поездок на них, отметил секретарь СБ.

А вот Украине и Грузии приглашения не направлялись. "Что касается украинских наших партнеров, то мы их не приглашали. Точно так же не приглашали наших партнеров из Грузии. У нас с ними нет контактов, нет рабочих отношений и нет смысла с учетом этого и приглашать их", — сказал Патрушев.

Вместе с тем, по его словам, "если ситуация изменится, если мы будем иметь диалог, тогда мы их сможем приглашать".

Главные вопросы

Что касается повестки встречи, то в ее рамках пройдут "круглые столы" по таким темам, как борьба с международным терроризмом, противодействие "цветным революциям" и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в преддверии и на полях встречи запланированы 70 двухсторонних встреч.

Что касается борьбы с террористами, то число группировок не уменьшается, они пополняются все новыми боевиками, заявил Патрушев. По его словам, несмотря на успехи в борьбе с международными террористами на Ближнем Востоке, уничтожение многих боевиков, их структура не сокращается.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 10 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Они (террористические группировки — ред.) достаточно эффективно подпитывают себя новыми бойцами, которые к ним вливаются. По мере того, как мы освобождаем территорию Сирии или освобождается территория Ирака, перетекают, например, в Ливию или Афганистан. На самом деле, их меньше не становится", — сказал Патрушев.

Он отметил, что российские спецслужбы отслеживают эти процессы, в том числе попытки возвращения в Россию боевиков-выходцев из РФ.

"Нам бы очень хотелось, чтобы они не вернулись на территорию Россию, потому что принципиально — это наши враги. Если кто-то допускает, что мы их можем перевоспитать — наверное, этим тоже надо заниматься, но это очень маловероятно", — сказал Патрушев.

Секретарь СБ РФ добавил, что за 2016 год в России из числа боевиков-"возвращенцев" 151 человек осужден и 29 арестованы, многие проверяются на причастность к деятельности международных террористических организаций.

"Я не исключаю, что эти цифры будут расти", — отметил Патрушев.

Терроризм XXI веке
Терроризм в XXI веке

Ранее в интервью "Российской газете" он сообщил, что на Ближнем Востоке в составе международных террористических группировок воюют более 4 тысяч выходцев из РФ.

Также Патрушев указал на рост числа неонацистских группировок в Европе, которые диктуют свою политику властям Украины.

"Мы не можем не обратить на то, что происходит в Европе в целом, на Украине это более ярко видно — это неонацизм, потому что мы фиксируем сейчас примерно 500 группировок неонацистских в Европе и на Украине тоже, и это составляет примерно 7 миллионов человек", — сказал Патрушев.

При этом он подчеркнул, что в Европе "нет той реакции, которая должна быть". Секретарь Совбеза провел аналогию с ситуацией перед Второй мировой войной, когда в Европе эту опасность также недооценивали.

"На сегодняшний день эти силы во многом диктуют, как себя должно вести руководство страны на Украине. Уже не может там президент без учета их мнения совершить то или иное деяние", — сказал Патрушев.

Что же касается перспектив Украины, то ее лидеры проводят политику, которая угрожает существованию этой страны как государства, отметил Патрушев.

"И на самом деле, понимаем это не только мы в России. Когда мы встречаемся с нашими партнерами из Европы, они тоже видят эту угрозу, понимают ее и соглашаются", — сказал секретарь СБ РФ.

Патрушев коснулся и обстановки на Корейском полуострове. "Что касается ситуации в Северной Корее, то она, конечно, вызывает обеспокоенность во всем мире и у нас тоже. Потому что мы та страна, которая с ними граничит. И на самом деле мы не можем не озадачиваться, когда они совершенствуют свои ракетные технологии, ядерный потенциал и тому подобное. Нас это беспокоит", — заявил он.

При этом он отметил, что Россия видит и другую сторону — провоцирование Пхеньяна извне на наращивание своего военного потенциала.

"Они же (Пхеньян — ред.) видят, что их изолируют, они видят, что они должны обеспечить самостоятельно свою безопасность, что им не окажут в этом плане содействия, они видят для себя угрозы. Поэтому это предмет не двустороннего какого-то разговора, а многостороннего. Я думаю, что это непросто, но нужно к этому стремиться, договариваться в том числе с Северной Кореей, но понимая те озабоченности, которые они имеют тоже", — добавил секретарь Совета безопасности России.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

О кибератаках

После недавней массированной всемирной кибератаки особое значение на предстоящей тверской встрече примет вопрос информационной безопасности.

Работа за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Artur Marciniec
Патрушев о массированной кибератаке: действовали не спецслужбы
Масштабная кибератака с использованием так называемого вируса-вымогателя с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

"По нашему мнению, это не действовали спецслужбы, но то, как они подготовились, говорит о том, что они работали c высококвалифицированными специалистами", — сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, "те структуры, которые пользовались государственной системой защиты, практически не пострадали, те, которые пренебрегли или не выполнили это, они понесли ущерб".

Патрушев не считает, что введение ограничений на пользование интернетом является подходящим способом для решения подобных проблем.

"Мы не призываем к тому, чтобы ограничить интернет. Мы считаем, что должен быть свободный доступ к интернету, и люди должны пользоваться интернетом, получать информацию. Но не надо давать туда сознательную дезинформацию, призывающую к актам насилия", — добавил Патрушев.

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