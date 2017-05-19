Патрушев о массированной кибератаке: действовали не спецслужбы

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (92)

ПАТРУШЕВ О МАССИРОВАННОЙ КИБЕРАТАКЕ: ДЕЙСТВОВАЛИ НЕ СПЕЦСЛУЖБЫ, НО АНАЛИЗ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО РАБОТАЛИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

РИА НОВОСТИ