В Ульяновской области военные отразили атаку условных террористов

САМАРА, 19 мая — РИА Новости. Военные ЦВО отразили атаку условных террористов на учении в Ульяновской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Военнослужащие соединения Воздушно-десантных войск и Межрегионального учебного центра (войск связи) Центрального военного округа, дислоцированных в Ульяновской области, провели тактико-специальное учение по отражению атаки условных террористов на военный объект", — говорится в сообщении.

Подразделения были подняты по тревоге после сигнала о попытке вооруженной группы прорваться на территорию условного склада хранения боеприпасов. Военные на бронеавтомобилях блокировали условных террористов на подступах к арсеналу.

По информации ЦВО, в учении, которое проводилось по плану контртеррористической операции "Арсенал-4", приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц вооружения и военной техники. Личный состав функциональных групп от воинских частей Ульяновского территориального гарнизона получил положительную оценку.