В Ульяновской области военные отразили атаку условных террористов

САМАРА, 19 мая — РИА Новости. Военные ЦВО отразили атаку условных террористов на учении в Ульяновской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Подразделения были подняты по тревоге после сигнала о попытке вооруженной группы прорваться на территорию условного склада хранения боеприпасов. Военные на бронеавтомобилях блокировали условных террористов на подступах к арсеналу.
По информации ЦВО, в учении, которое проводилось по плану контртеррористической операции "Арсенал-4", приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц вооружения и военной техники. Личный состав функциональных групп от воинских частей Ульяновского территориального гарнизона получил положительную оценку.