На полигонах ВВО подготовят более 11 тысяч мишеней к летним учениям

Военнослужащий рядом с зенитными ракетными комплексами С-400 Триумф во время учений. Архивное фото

Военнослужащий рядом с зенитными ракетными комплексами С-400 Триумф во время учений. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 19 мая – РИА Новости. Более 11 тысяч мишенных установок подготовят на полигонах и стрельбищах ВВО к летним учениям, сообщает в пятницу пресс-служба округа.

"Свыше 11 тысяч мишенных установок, более 150 комплектов полигонного оборудования и пультовой аппаратуры управления целями будут подготовлены к началу летнего периода обучения на полигонах, полевых учебных комплексах и войсковых стрельбищах ВВО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что современные мишенные комплексы, стоящие на вооружении ВВО, имитируют широкий спектр объектов условного противника — от живой силы до тяжелой техники. Это движущиеся и появляющиеся, летящие мишени, мишени, замаскированные под рельеф местности, а также мишени, имеющие специальную подсветку для организации боевой подготовки ночью.

Уточняется, что летний период обучения в войсках округа стартует 1 июня.