На полигонах ВВО подготовят более 11 тысяч мишеней к летним учениям

ХАБАРОВСК, 19 мая – РИА Новости. Более 11 тысяч мишенных установок подготовят на полигонах и стрельбищах ВВО к летним учениям, сообщает в пятницу пресс-служба округа.
Отмечается, что современные мишенные комплексы, стоящие на вооружении ВВО, имитируют широкий спектр объектов условного противника — от живой силы до тяжелой техники. Это движущиеся и появляющиеся, летящие мишени, мишени, замаскированные под рельеф местности, а также мишени, имеющие специальную подсветку для организации боевой подготовки ночью.
Уточняется, что летний период обучения в войсках округа стартует 1 июня.