Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул Сингапур

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" в пятницу завершил визит в порт Чанги Республики Сингапур, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

На протяжении трех дней российский крейсер принимал участие международной выставке военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша — 2017", его посещали иностранные делегации стран-участниц. В ходе визита офицеры отряда встретились с представителями командования ВМС и военно-морской промышленности Сингапура, посетили другие корабли-участники выставки. Моряки-тихоокеанцы осмотрели иностранный порт.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул военно-морскую базу Чанги ВМС Сингапур и продолжил выполнение задач дальнего похода", — сказал Матвеев.

Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ, он продлится более двух месяцев.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд). Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.