Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул Сингапур

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" в пятницу завершил визит в порт Чанги Республики Сингапур, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул военно-морскую базу Чанги ВМС Сингапур и продолжил выполнение задач дальнего похода", — сказал Матвеев.
В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд). Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.