Космические войска с ноября отследили вывод на орбиты более 280 спутников

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Специалисты Космических войск ВКС России за зимний период обучения (с ноября по апрель) отследили вывод на орбиты более 280 спутников, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Специалисты главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС осуществили контроль за выводом на орбиты более 280 космических аппаратов и прекращением баллистического существования около 70 космических объектов, а также выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", — пояснили в министерстве.

Как сообщалось ранее, средства главного центра предупреждения о ракетном нападении за время зимнего периода обучения также обнаружили более 10 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения.

"Особое внимание специалисты главного центра разведки космической обстановки уделяли контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", — подчеркнули в Минобороны РФ.