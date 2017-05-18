Патрушев: кибератака в России не привела к утечке служебной информации

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Кибератака в России не привела к утечке служебной информации, личных данных, сбоям в работе банков и автоматизированных систем управления, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, частично пострадали структуры, которые не завершили создание своих сегментов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

"Главное, что не произошло утечки служебной информации, персональных данных, не было сбоев в работе банков и автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры государства", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете".

Масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и на Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.