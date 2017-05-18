Доля современного вооружения ВКС к концу года составит 68%, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 18 мая — РИА Новости. Доля современного вооружения ВКС РФ к концу 2017 года составит 68%, а доля современных образцов вооружения на флоте к концу года увеличится до 55%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг глава государства провел очередное совещание с военачальниками и руководством ОПК.

"Доля современных образцов вооружения в ВКС сейчас доведена до 66%, а к концу этого года она должна немного возрасти и составить 68%", — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что также продолжается поэтапное обновление Военно-морского флота.

"За 2016 год его состав пополнился 24 новыми кораблями и судами обеспечения, в том числе фрегатами и подводными лодками, оснащенными крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", — сказал он.

"Доля современных образцов вооружения и военной техники на флоте сейчас составляет 47% и до конца года должна возрасти до 55%", — заявил глава государства.