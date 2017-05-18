Россия может оказать помощь Перу в производстве военной техники

ЛИМА, 18 мая – РИА Новости. Россия и Перу в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 обсудят возможности технологического содействия предприятиям перуанского оборонно-промышленного комплекса в производстве военной продукции, заявил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ), возглавляющий российскую делегацию на данной выставке, Анатолий Пунчук.

Выставка SITDEF-2017 проходит в столице Перу Лиме с 18 по 21 мая.

"С перуанской стороной обсуждается возможность оказания технологического содействия в производстве и ремонте продукции военного назначения, однако в практическую плоскость данные проекты пока не перешли. Рассчитываем в ходе выставки предметно обсудить данное направление сотрудничества", — сказал Пунчук.