На "Армии-2017" выступят четыре авиагруппы высшего пилотажа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Авиагруппы высшего пилотажа "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" выступят на III международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Подмосковье, сообщили журналистам в среду в главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (ГУНИД) Минобороны России.

Гостям и участникам форума будут показаны фигуры высшего пилотажа, маневренный воздушный бой, нанесение одиночных и групповых авиаударов по наземным целям, а также совместные действия в едином тактическом замысле в условиях современного общевойскового боя.

"Авиационные группы высшего пилотажа "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" примут участие в предстоящем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", — сказал представитель ГУНИД.

Планируется, что летчики пилотажных групп будут демонстрировать свое мастерство на многоцелевых истребителях и разведывательно-ударных вертолетах в течение шести дней. При этом программу первых двух дней подготовят для иностранных военных делегаций, а в последующем — для специалистов и всех посетителей "Армии-2017".

Представитель организатора выставки также сообщил, что в первый день форума — 22 августа — состоятся протокольные мероприятия, 23 и 24 августа будут ориентированы на работу специалистов, а в период с 25 по 27 августа форум откроется для массового посещения. Во все дни спланирована обширная экспозиционная, демонстрационная, научно-деловая, культурно-художественная и развлекательная программы.

Третий международный военно-технический форум "Армия–2017" пройдет на базе одной из ведущих выставочных площадок России — в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме "Кубинка", в военных округах ВС РФ и на Северном флоте.