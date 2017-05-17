Сирия, Израиль и ЮАР впервые примут участие в Армейских международных играх

КУБИНКА (Московская область), 17 мая — РИА Новости. Сирия, ЮАР, Израиль, Узбекистан, Фиджи, Уганда и Лаос впервые примут участие в третьих Армейских международных играх, которые пройдут в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае с 29 июля по 12 августа, заявили в оргкомитете "АрМИ-2017".

"Израиль, Фиджи, ЮАР, Узбекистан, Уганда, Лаос и Сирия впервые примут участие в Армейских международных играх. Всего на сегодняшний день 27 иностранных государств подтвердили свое участие в играх, еще 16 стран, выразивших предварительно свою заинтересованность, пока не приняли окончательного решения. Изначально приглашения были разосланы 73 странам", — сообщили в оргкомитете в ходе совещания с иностранными военными атташе из 32 стран.

Как сообщалось ранее, игры будут состоять из 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке военнослужащих. В 2017 году в игры будут включены пять новых конкурсов: "Военное ралли" (марш армейских внедорожников протяженностью более 1 тысячи километров), "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов", "Воин содружества" (военно-профессиональное мастерство военнослужащих стран СНГ), "Страж порядка" (соревнование военных полицейских с использованием полосы препятствий "Гонки героев"), "Дорожный патруль" (соревнование военной автоинспекции).