В Армейских международных играх примут участие около 30 стран

КУБИНКА (Московская область), 17 мая — РИА Новости. Около 30 стран примут участие в третьих Армейских международных играх, которые пройдут в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае с 29 июля по 12 августа, заявил заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"Интерес к играм очень большой и количество государств и команд ежегодно увеличивается. На сегодняшний день 28 стран, включая Россию, подтвердили свое участие в играх, более 120 команд будут представлены на различных конкурсах", — сказал Горбатенко в ходе совещания с иностранными военными атташе из 32 стран.

Он также отметил, что окончательный список стран-участниц пока еще не определен — еще 16 стран, выразивших предварительно свою заинтересованность, пока не приняли окончательного решения.

"Всего на территории иностранных государств будут проведены 11 конкурсов из 28. Мы принимаем заявки на участие в играх до 1 июля. Изначально приглашения были разосланы 73 странам, в том числе странам НАТО", — добавил Горбатенко.

Как сообщалось ранее, игры будут состоять из 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке военнослужащих. В 2017 году в игры будут включены пять новых конкурсов: "Военное ралли" (марш армейских внедорожников протяженностью более 1 тысячи километров), соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов, "Воин содружества" (военно-профессиональное мастерство военнослужащих стран СНГ), "Страж порядка" (соревнование военных полицейских с использованием полосы препятствий "Гонки героев"), "Дорожный патруль" (соревнование военной автоинспекции).