Россия представит более 400 образцов вооружений на выставке MILEX-2017

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса примут участие в выставке вооружений MILEX-2017, в ходе которой представят 411 образцов военной техники и проведут переговоры с потенциальными инозаказчиками, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

MILEX пройдет в период с 20 по 22 мая в Минске (Белоруссия). Ее организатор — государственный военно-промышленный комитет Белоруссии. В этом году планируется участие около 150 компаний из шести иностранных государств, а также 55 делегаций из 27 стран. Официальную российскую делегацию возглавит директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"На российской экспозиции свою продукцию будут рекламировать 17 российских организаций, в том числе пять субъектов ВТС: "Рособоронэкспорт", "Техмаш", концерн ВКО "Алмаз — Антей", "Вертолеты России", АО "Сплав". Всего будет представлено 411 экспонатов, в том числе 35 образцов", — говорится в сообщении.

Тематика выставки — вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, войск противовоздушной обороны, технические средства и системы обеспечения войск, модернизация и ремонт боевой техники и вооружения, оборудование и технологии утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.

Согласно сообщению, на белорусском оружейном салоне Россия представит многоцелевой истребитель Су-35 (экспортный вариант самолета Су-27М), многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2, учебно-боевой самолет Як-130 и другие образцы авиатехники.

Кроме того, на российской экспозиции продемонстрируют бронетехнику и артиллерийские комплексы, в том числе модернизированный танк Т-90С, бронетранспортер БТР-80/82А, боевую машину пехоты БМП-3М, зенитную ракетную система С-400 "Триумф", самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С" и другие разработки отечественного ОПК.