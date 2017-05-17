Песков: Путин на совещании с военными в Сочи обсудит программу вооружений

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Государственная программа вооружений будет обсуждаться на совещании с военачальниками и руководством оборонно-промышленного комплекса, которое состоится в среду под руководством президента России Владимира Путина в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин в Сочи проводит серию совещаний с военачальниками и руководством оборонно-промышленного комплекса. Во вторник состоялась первая встреча, планируется, что эта работа продлится до пятницы.

"Президент продолжит серию совещаний с военными. Сегодня государственная программа вооружений будет обсуждаться в ее различных измерениях. Опять же, участвуют руководители Минобороны и руководство предприятий ВПК", — сказал Песков.

Это уже девятая по счету серия подобных встреч главы государства с военными. Такой формат был впервые применен в 2013 году. С тех пор военные совещания в Сочи проходят два раза в год, как правило, в мае и ноябре.