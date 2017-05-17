Совбез отметил снижение числа преступлений, совершаемых иностранцами

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В 2016 году наметилась тенденция к сокращению преступлений, совершенных в России иностранцами, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

В последнее время вопросы безопасности в сфере миграции становятся все более значимыми, отметил Гребенкин в интервью журналистам, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию СБ РФ. По его словам, в условиях обострения миграционной ситуации в мире Советом безопасности "в приоритетном порядке" вырабатываются меры и механизмы оперативного реагирования на угрозы проникновения в Россию нелегальных мигрантов, членов международных террористических и экстремистских организаций, в том числе использующих РФ в качестве транзита для выезда в Европу.

"За прошедший год наметилась тенденция к сокращению преступлений, совершенных в нашей стране иностранцами", — сказал Гребенкин.

Гребенкин отметил, что после упразднения Федеральной миграционной службы и передачи полномочий в сфере миграции в органы внутренних дел при участии аппарата СБ в сжатые сроки был реализован целый ряд организационно-штатных и других мероприятий, сформированы подразделения по делам миграции в системе МВД России.

"В период реорганизации удалось добиться главного – обеспечить непрерывность исполнения функций в сфере миграционной политики и не ослабить контроль за развитием миграционной ситуации", — подчеркнул Гребенкин.

"В связи с этим каких-либо существенных негативных изменений за прошедший год на этом направлении не произошло. Сохранилась тенденция сокращения как прибывающих, так и находящихся в России иностранцев. Последовательно продолжается работа по обустройству и предоставлению правового статуса гражданам, бежавшим от войны и прибывшим с юго-востока Украины", — добавил он.

Вместе с тем, анализ миграционной ситуации позволяет отметить и негативные тенденции в данной сфере, отметил замсекретаря СБ.

"В частности, несмотря на принимаемые меры, не удалось снизить количество иностранных граждан, находящихся в России с превышением сроков пребывания, требует совершенствования работа по выявлению и пресечению административных правонарушений, совершаемых мигрантами, и их выдворению из нашей страны", — сказал Гребенкин.