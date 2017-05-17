Совбез: ситуация с противодействием экстремизму стабильная и контролируемая

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Совет безопасности РФ оценивает ситуацию с противодействием экстремизму и предупреждением межэтнических и религиозных конфликтов в РФ как стабильную и контролируемую, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.

Вопросы противодействия религиозному, национальному и другим проявлениям экстремизма в последние годы регулярно рассматриваются на оперативных совещаниях Совета безопасности, отметил Гребенкин в интервью журналистам, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию СБ РФ.

"Особо хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день удалось обеспечить стабильную общественно-политическую обстановку в стране, расставить приоритеты в этой работе, среди которых — предупреждение распространения экстремизма в молодежной среде, профилактика межнациональных конфликтов, перекрытие каналов финансирования экстремистской деятельности и противодействие экстремизму в информационной сфере, включая сеть Интернет", — сказал Гребенкин.

"Результаты проведенных социологических исследований и опросов показывают, что сложившуюся в Российской Федерации ситуацию в сфере противодействия экстремизму, межнациональных и межконфессиональных отношений можно оценить как стабильную и контролируемую", — отметил он.