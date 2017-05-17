Российские Су-24 перебазировались в Таджикистан для участия в учениях

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Звено российских бомбардировщиков Су-24М перебазировалось с авиабазы под Челябинском в Таджикистан для участия в учениях "Душанбе-Антитеррор-2017", сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, преодолев более трех тысяч километров, совершило перелет с южноуральской авиабазы Шагол на аэродром Айни в пригороде столицы республики. Летчики отработают нанесение ударов по караванам, замаскированным складам, тренировочным лагерям и другим объектам условного противника", — сказал Рощупкин.

Он добавил, что по замыслу учений, активная фаза которых начнется 30 июня, совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, а также элементы миротворческой операции в горно-пустынной местности.