Московские призывники смогут сразиться на мечах перед отправкой в армию

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Столичных призывников в ходе акции "Москвичи на службе России" 17 мая ждет красочное военное шоу и праздничный концерт перед проводами в армию, сообщили РИА Новости накануне события в департаменте национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы.

"Семнадцатого мая в столице пройдет традиционная акция "Москвичи на службе России", посвященная весеннему призыву в армию. Ее главными участниками станут москвичи-призывники, которые в этот же день отбудут в воинские части к месту прохождения военной службы. Организаторы акции — департамент национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы, Военный комиссариат Москвы и благотворительный фонд "Сильная Армия", — сказал представитель департамента столичного правительства.

Он отметил, что в фойе киноконцертного зала правительства Москвы для призывников устроят военное шоу, в котором будущие солдаты смогут принять непосредственное участие. "Например, облачиться в кольчугу и провести бой на мечах с профессионалами из клубов военно-исторической реконструкции. Или посоревноваться друг с другом в сборке автомата на скорость, умении быстро надевать костюм химзащиты. Желающие могут прямо в фойе разыграть звание самого сильного призывника Москвы на соревнованиях по армрестлингу и гиревому спорту", — уточнил собеседник агентства.

По словам военного комиссара Москвы Виктора Щепилова, "цель таких мероприятий — это не только коллективные проводы в армию, но и интерактивная интеграция призывников в армейскую жизнь, знакомство с военной историей, формирование позитивного отношения к армии у молодежи". "А главное, снятие того психологического напряжения, которое неизбежно присутствует у призывника и его близких перед отправкой на военную службу", — добавил он.

После интерактивного шоу призывников и их родственников, а также приглашенных суворовцев и курсантов военных вузов ожидает праздничный концерт, в ходе которого со словами напутствия к ним обратятся ветераны боевых действий, кадровые военные, представители правительства Москвы и деятели культуры. Из концертного зала московские призывники отправятся в свои воинские части. Служить они будут во всех видах Вооруженных сил РФ и родах войск в различных регионах России.