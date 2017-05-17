Московские призывники смогут сразиться на мечах перед отправкой в армию

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Столичных призывников в ходе акции "Москвичи на службе России" 17 мая ждет красочное военное шоу и праздничный концерт перед проводами в армию, сообщили РИА Новости накануне события в департаменте национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы.
"Семнадцатого мая в столице пройдет традиционная акция "Москвичи на службе России", посвященная весеннему призыву в армию. Ее главными участниками станут москвичи-призывники, которые в этот же день отбудут в воинские части к месту прохождения военной службы. Организаторы акции — департамент национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы, Военный комиссариат Москвы и благотворительный фонд "Сильная Армия", — сказал представитель департамента столичного правительства.
По словам военного комиссара Москвы Виктора Щепилова, "цель таких мероприятий — это не только коллективные проводы в армию, но и интерактивная интеграция призывников в армейскую жизнь, знакомство с военной историей, формирование позитивного отношения к армии у молодежи". "А главное, снятие того психологического напряжения, которое неизбежно присутствует у призывника и его близких перед отправкой на военную службу", — добавил он.