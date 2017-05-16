Крейсер "Маршал Устинов" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в прибрежных полигонах Северного флота в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской цели в прибрежных полигонах Северного флота в Баренцевом море. В ходе проведения стрельб расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 поражали морские буксируемые мишени, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что районы проведения стрельб были заранее закрыты для судоходства и полётов авиации.

Сообщается, что в мае экипаж крейсера завершил полный цикл базовой подготовки. Он включает в себя подготовку личного состава боевых частей корабля к походу, проверку оружия и технических средств и другие элементы.

"В море экипажу ракетного крейсера "Маршал Устинов" предстоит отработать слаженность боевых расчётов и выполнить ряд общекорабельных учений в соответствии с программой подготовки одиночного корабля. После завершения выполнения задач в море РКР "Маршал Устинов" возвратится в главную базу Северного флота – Североморск", — добавляется в релизе.

"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов", спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием "Маршал Устинов".

На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения. В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: "Москва" — на Черноморском флоте, "Варяг" — на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" — на Северном.