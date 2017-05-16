В Минобороны сообщили, что своевременно блокировали все атаки WannaCry

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Минобороны РФ сообщили, что все атаки вируса WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в интернете своевременно выявлены и заблокированы.

"Все атаки WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в сетях интернета были своевременно выявлены и оперативно заблокированы", — заявил журналистам высокопоставленный собеседник в министерстве.

Он также рассказал, что "в автоматизированных системах управления Вооруженных сил применяется только сертифицированное программное обеспечение отечественного производства, использующее особые форматы данных и операционную систему". "Поэтому вирус WannaCry, использующий скрытые уязвимости распространенной операционной системы Windows, не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба процессу оперативного управления войсками", — констатировал собеседник журналистов.

При этом, по его словам, что касается компьютеров ведомства, имеющих доступ к сети интернет, – все они защищены современными и постоянно модернизируемыми системами защиты отечественной разработки, позволяющими успешно противодействовать существующим и перспективным киберугрозам.