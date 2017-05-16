Оперативный штаб обсудил защиту энергомоста в Крым от террористов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Федеральный оперативный штаб под руководством главы ФСБ РФ Александра Бортникова обсудил вопросы пресечения терактов на энергомосту, газопроводе и транспортом переходе из Кубани в Крым, сообщает во вторник Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"На заседании рассмотрены вопросы планирования применения сил и средств … для пресечения террористических актов на созданных и создаваемых сооружениях энергомоста, газопровода и транспортного перехода "Краснодарский край-Крым"", — говорится в релизе.

В заседании участвовало руководство ФСБ, аппарата НАК, руководители оперативных штабов в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и другие ответственные сотрудники.

Другие детали в сообщении не уточняются.

В ноябре 2015 года Крым оказался полностью обесточен из-за подрыва радикалами опор ЛЭП, идущих с Украины. В Крыму и Севастополе пришлось ввести режим ЧС. Ситуацию удалось выправить в декабре 2015 года, когда были введены первые две нитки энергомоста из Краснодарского края мощностью 400 МВт. Третья нитка — на 200 МВт — была введена 14 апреля следующего года, а запуск последней, четвертой нитки (также на 200 МВт) состоялся 11 мая 2016-го.

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