Глава генштаба Вооруженных сил Герасимов попал под украинские санкции

КИЕВ, 16 мая – РИА Новости. Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов фигурируют в обнародованном во вторник расширенном санкционном списке СНБО Украины.

Согласно опубликованному на сайте президента Украины списку лиц, против которых действуют санкции, в отношении Герасимова Киев сроком на год применил меры по "блокированию активов" и "запрету въезда на территорию Украины".

В отношении Картаполова в приложении к указу Порошенко указаны меры по "блокированию активов", "предотвращению вывода капиталов за пределы Украины", "запрета въезда на территорию Украины" и "иные санкции, соответствующие принципам их применения".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продление и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".