Глава генштаба Вооруженных сил Герасимов попал под украинские санкции

КИЕВ, 16 мая – РИА Новости. Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов фигурируют в обнародованном во вторник расширенном санкционном списке СНБО Украины.
В отношении Картаполова в приложении к указу Порошенко указаны меры по "блокированию активов", "предотвращению вывода капиталов за пределы Украины", "запрета въезда на территорию Украины" и "иные санкции, соответствующие принципам их применения".
Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продление и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".