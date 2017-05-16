Под Саратовом стартовал конкурс среди артиллеристов в рамках игр "АрМИ"

Реактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области. Архивное фото

Реактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области. Архивное фото

САМАРА, 16 мая — РИА Новости. Конкурс среди артиллеристов в рамках международных игр "АрМИ-2017" стартовал под Саратовом, сообщает пресс-служба ЦВО.

"На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области стартовал третий этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит в рамках Армейских международных игр-2017", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба ЦВО, в ходе отборочного этапа артиллеристы будут состязаться в стрельбе из 120-мм минометов "Сани", ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов и автоматов Калашникова ПКТ и АК-74, а также в выполнении нормативов по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров в дневное и ночное время.

По информации пресс-службы военного округа, в соревнованиях принимают участие лучшие минометные подразделения из регионов Сибири и Урала, а также 201 российской военной базы (Республика Таджикистан), которые выиграли свои этапы соревнований. Победители представят Центральный военный округ на Всеармейском этапе, который пройдет на этом же полигоне с 19 по 24 июня.