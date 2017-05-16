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Безопасность

Под Саратовом стартовал конкурс среди артиллеристов в рамках игр "АрМИ"

10:5916.05.2017
(обновлено: 11:36 16.05.2017)
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© РИА Новости . Игорь РуссакПерейти в фотобанкРеактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области. Архивное фотоРеактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
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САМАРА, 16 мая — РИА Новости. Конкурс среди артиллеристов в рамках международных игр "АрМИ-2017" стартовал под Саратовом, сообщает пресс-служба ЦВО.

Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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На сайте Минобороны запустили раздел, посвященный "Арми-2017"
"На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области стартовал третий этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит в рамках Армейских международных игр-2017", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба ЦВО, в ходе отборочного этапа артиллеристы будут состязаться в стрельбе из 120-мм минометов "Сани", ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов и автоматов Калашникова ПКТ и АК-74, а также в выполнении нормативов по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров в дневное и ночное время.

Это не игрушки, а Армейские игры. Как военные выясняют, кто круче
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 армии Ирана во время стрельб в соревнованиях по танковому биатлону на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 армии Ирана во время стрельб в соревнованиях по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Экипаж танка Т-72Б3 армии Ирана во время стрельб в соревнованиях по танковому биатлону на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на церемонии закрытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки" на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.Военнослужащие на церемонии закрытия международного конкурса Отличники войсковой разведки, проходящего в рамках Международных армейских игр-2016
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Военнослужащие на церемонии закрытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки" на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники международных соревнований подразделений инженерных войск "Открытая вода-2016" в Муроме.Участники международных соревнований подразделений инженерных войск Открытая вода - 2016, проходящих в рамках Международных армейских игр-2016, в Муроме
© РИА Новости . Максим Блинов
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Участники международных соревнований подразделений инженерных войск "Открытая вода-2016" в Муроме.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоеннослужащий армии КНР во время военно-спортивного этапа международного конкурса "Рембат" на стадионе Омского автобронетанкового инженерного института.Военнослужащий армии КНР во время военно-спортивного этапа международного конкурса Рембат
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Военнослужащий армии КНР во время военно-спортивного этапа международного конкурса "Рембат" на стадионе Омского автобронетанкового инженерного института.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 во время прохождения дистанции танкового биатлона на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 во время прохождения дистанции танкового биатлона на полигоне Алабино
© РИА Новости . Илья Питалев
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Экипаж танка Т-72Б3 во время прохождения дистанции танкового биатлона на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкЭкипажи БМД вооруженных сил России и Ирана перед началом третьего этапа конкурса "Десантный взвод".Экипажи БМД вооруженных сил России и Ирана перед началом третьего этапа конкурса Десантный взвод в рамках международных Армейских игр 2016
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Экипажи БМД вооруженных сил России и Ирана перед началом третьего этапа конкурса "Десантный взвод".
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 армии Индии во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 армии Индии во время полуфинальных соревнований конкурса Танковый биатлон на полигоне Алабино
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Экипаж танка Т-72Б3 армии Индии во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники конкурса "Отличники войсковой разведки" перед церемонией открытия конкурса на набережной реки Обь в Новосибирске.Участники конкурса Отличники войсковой разведки перед церемонией открытия конкурса на набережной реки Обь в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Участники конкурса "Отличники войсковой разведки" перед церемонией открытия конкурса на набережной реки Обь в Новосибирске.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкСоревнование на международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина-2016" в Севастополе.Соревнование на международном конкурсе по водолазному многоборью Глубина-2016 в Севастополе
© РИА Новости . Василий Батанов
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Соревнование на международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина-2016" в Севастополе.
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЭкипаж Ми-2 во время соревнования по вертолетному спорту на полигоне Алабино.Экипаж вертолета МИ-2 во время соревнования по вертолетному спорту в рамках Армейских международных игр 2016 на полигоне Алабино
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Экипаж Ми-2 во время соревнования по вертолетному спорту на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗрители соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Посетители выставки фотографируются на танке Т-90 во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости . Илья Питалев
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Зрители соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии Зимбабве во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Военнослужащие армии Зимбабве во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости . Илья Питалев
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Военнослужащие армии Зимбабве во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 армии России во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время полуфинальных соревнований конкурса Танковый биатлон на полигоне Алабино
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время конкурса "Авиадартс-2016" на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время конкурса Авиадартс-2016
© РИА Новости . Марина Лысцева
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Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время конкурса "Авиадартс-2016" на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия "Армейских международных игр-2016" в подмосковной Кубинке.Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) на церемонии открытия Армейских международных игр - 2016 в подмосковной Кубинке
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия "Армейских международных игр-2016" в подмосковной Кубинке.
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" на полигоне Алабино.Военнослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы Полевая кухня в рамках Армейских международных игр 2016 на полигоне Алабино
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Военнослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27 во время конкурса "Авиадартс-2016" на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.Многоцелевые истребители Су-27 во время конкурса Авиадартс-2016 в рамках Международных армейских игр-2016
© РИА Новости . Марина Лысцева
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Многоцелевые истребители Су-27 во время конкурса "Авиадартс-2016" на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии Анголы во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.Военнослужащие армии Анголы во время полуфинальных соревнований конкурса Танковый биатлон на полигоне Алабино
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Военнослужащие армии Анголы во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкСудьи во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Судьи во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости . Илья Питалев
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Судьи во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-300ПС во время международного конкурса "Ключи от неба" на военном полигоне Ашулук.Зенитный ракетный комплекс С-300ПС во время международного конкурса Ключи от неба
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Зенитный ракетный комплекс С-300ПС во время международного конкурса "Ключи от неба" на военном полигоне Ашулук.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНаграждение участника российской команды, занявшей 1-е место, во время церемонии закрытия международного армейского конкурса "Рембат" на стадионе Омского автобронетанкового инженерного института.Награждение участника российской команды, занявшей 1-е место, во время церемонии закрытия международного армейского конкурса Рембат, проходящего в рамках Армейских международных игр - 2016
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Награждение участника российской команды, занявшей 1-е место, во время церемонии закрытия международного армейского конкурса "Рембат" на стадионе Омского автобронетанкового инженерного института.
© РИА Новости . Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил КНР во время международного конкурса "Мастера автобронетанковой техники" на военном полигоне в Острогожске.Военнослужащие вооруженных сил КНР фотографируются во время международного конкурса Мастера автобронетанковой техники
© РИА Новости . Ульяна Соловьева
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Военнослужащие вооруженных сил КНР во время международного конкурса "Мастера автобронетанковой техники" на военном полигоне в Острогожске.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж БМП-2 армии России во время финальных соревнований конкурса "Суворовский натиск" на полигоне Алабино в Московской области.Экипаж БМП-2 армии России во время финальных соревнований конкурса Суворовский натиск на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Экипаж БМП-2 армии России во время финальных соревнований конкурса "Суворовский натиск" на полигоне Алабино в Московской области.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 армии Сербии во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 армии Сербии во время полуфинальных соревнований конкурса Танковый биатлон на полигоне Алабино
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Экипаж танка Т-72Б3 армии Сербии во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкЧлен экипажа БМП-2 армии России, занявшего первое место в финальных соревнованиях конкурса "Суворовский натиск" на полигоне Алабино в Московской области.Член экипажа БМП-2 армии России, занявшего первое место в финальных соревнованиях конкурса Суворовский натиск на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости . Максим Блинов
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Член экипажа БМП-2 армии России, занявшего первое место в финальных соревнованиях конкурса "Суворовский натиск" на полигоне Алабино в Московской области.
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По информации пресс-службы военного округа, в соревнованиях принимают участие лучшие минометные подразделения из регионов Сибири и Урала, а также 201 российской военной базы (Республика Таджикистан), которые выиграли свои этапы соревнований. Победители представят Центральный военный округ на Всеармейском этапе, который пройдет на этом же полигоне с 19 по 24 июня.

Боевые стрельбы артиллеристов ЮВО на учениях в Дагестане
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВ мероприятиях боевой подготовки задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град-М", минометы "Сани" и противотанковые управляемые ракеты "Конкурс".Военнослужащий личного состава танкового батальона готовится для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России
© РИА Новости . Саид Царнаев
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В мероприятиях боевой подготовки задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град-М", минометы "Сани" и противотанковые управляемые ракеты "Конкурс".
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкТанковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПодъем по тревоге и получение оружия личным составом танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Подъем по тревоге и получение оружия личным составом танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Подъем по тревоге и получение оружия личным составом танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПодъем по тревоге личного состава танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Подъем по тревоге личного состава танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Подъем по тревоге личного состава танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкАртиллеристы также отрабатывают нормативы по развертыванию военной техники, фортификационному оборудованию и маскировке позиций.Военнослужащий личного состава танкового батальона готовится для проведения тактических учений мотострелковой бригады
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Артиллеристы также отрабатывают нормативы по развертыванию военной техники, фортификационному оборудованию и маскировке позиций.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкУсловное нападение боевиков на танковый батальон на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Условное нападение боевиков на танковый батальон на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Условное нападение боевиков на танковый батальон на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкОсобое внимание во время тренировок уделяется работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, а также изучению методики ведения разведки в горах.Подъем по тревоге и получение оружия личным составом танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Особое внимание во время тренировок уделяется работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, а также изучению методики ведения разведки в горах.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкТанковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПодъем по тревоге и получение оружия личным составом танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Подъем по тревоге танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Подъем по тревоге и получение оружия личным составом танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкУсловное нападение боевиков на танковый батальон на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Условное нападение боевиков на танковый батальон на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Условное нападение боевиков на танковый батальон на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВоеннослужащие личного состава танкового батальона готовятся для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Военнослужащие личного состава танкового батальона готовится для проведения тактических учений мотострелковой бригады
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие личного состава танкового батальона готовятся для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВоеннослужащий личного состава танкового батальона готовится для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Военнослужащий личного состава танкового батальона готовится для проведения тактических учений мотострелковой бригады
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий личного состава танкового батальона готовится для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВоеннослужащие личного состава танкового батальона отражают условную атаку боевиков, подбивших танк Т-90А на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Военнослужащие личного состава танкового батальона отражают условную атаку боевиков
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие личного состава танкового батальона отражают условную атаку боевиков, подбивших танк Т-90А на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНа завершающем этапе полевого выхода, который состоится в начале сентября, подразделения выполнят боевые стрельбы из самоходных гаубиц, противотанковых пушек и минометов.Подъем по тревоге личного состава танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
На завершающем этапе полевого выхода, который состоится в начале сентября, подразделения выполнят боевые стрельбы из самоходных гаубиц, противотанковых пушек и минометов.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВоеннослужащие личного состава танкового батальона покидают условно подбитый боевиками танк Т-90А на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.Военнослужащие личного состава танкового батальона покидают условно подбитый боевиками танк Т-90А на полигоне Дальний
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Военнослужащие личного состава танкового батальона покидают условно подбитый боевиками танк Т-90А на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
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Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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