Под Саратовом стартовал конкурс среди артиллеристов в рамках игр "АрМИ"
10:5916.05.2017
(обновлено: 11:36 16.05.2017)
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САМАРА, 16 мая — РИА Новости. Конкурс среди артиллеристов в рамках международных игр "АрМИ-2017" стартовал под Саратовом, сообщает пресс-служба ЦВО.
"На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области стартовал третий этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит в рамках Армейских международных игр-2017", — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба ЦВО, в ходе отборочного этапа артиллеристы будут состязаться в стрельбе из 120-мм минометов "Сани", ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов и автоматов Калашникова ПКТ и АК-74, а также в выполнении нормативов по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров в дневное и ночное время.
Экипаж танка Т-72Б3 армии Ирана во время стрельб в соревнованиях по танковому биатлону на полигоне Алабино.
Военнослужащие на церемонии закрытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки" на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
Участники международных соревнований подразделений инженерных войск "Открытая вода-2016" в Муроме.
Военнослужащий армии КНР во время военно-спортивного этапа международного конкурса "Рембат" на стадионе Омского автобронетанкового инженерного института.
Экипаж танка Т-72Б3 во время прохождения дистанции танкового биатлона на полигоне Алабино.
Экипажи БМД вооруженных сил России и Ирана перед началом третьего этапа конкурса "Десантный взвод".
Экипаж танка Т-72Б3 армии Индии во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
Участники конкурса "Отличники войсковой разведки" перед церемонией открытия конкурса на набережной реки Обь в Новосибирске.
Соревнование на международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина-2016" в Севастополе.
Экипаж Ми-2 во время соревнования по вертолетному спорту на полигоне Алабино.
Зрители соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
Военнослужащие армии Зимбабве во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время конкурса "Авиадартс-2016" на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия "Армейских международных игр-2016" в подмосковной Кубинке.
Военнослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" на полигоне Алабино.
Многоцелевые истребители Су-27 во время конкурса "Авиадартс-2016" на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.
Военнослужащие армии Анголы во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
Судьи во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
Зенитный ракетный комплекс С-300ПС во время международного конкурса "Ключи от неба" на военном полигоне Ашулук.
Награждение участника российской команды, занявшей 1-е место, во время церемонии закрытия международного армейского конкурса "Рембат" на стадионе Омского автобронетанкового инженерного института.
Военнослужащие вооруженных сил КНР во время международного конкурса "Мастера автобронетанковой техники" на военном полигоне в Острогожске.
Экипаж БМП-2 армии России во время финальных соревнований конкурса "Суворовский натиск" на полигоне Алабино в Московской области.
Экипаж танка Т-72Б3 армии Сербии во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
Член экипажа БМП-2 армии России, занявшего первое место в финальных соревнованиях конкурса "Суворовский натиск" на полигоне Алабино в Московской области.
По информации пресс-службы военного округа, в соревнованиях принимают участие лучшие минометные подразделения из регионов Сибири и Урала, а также 201 российской военной базы (Республика Таджикистан), которые выиграли свои этапы соревнований. Победители представят Центральный военный округ на Всеармейском этапе, который пройдет на этом же полигоне с 19 по 24 июня.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВ мероприятиях боевой подготовки задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град-М", минометы "Сани" и противотанковые управляемые ракеты "Конкурс".
В мероприятиях боевой подготовки задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град-М", минометы "Сани" и противотанковые управляемые ракеты "Конкурс".
Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
Подъем по тревоге и получение оружия личным составом танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
Подъем по тревоге личного состава танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
Артиллеристы также отрабатывают нормативы по развертыванию военной техники, фортификационному оборудованию и маскировке позиций.
Условное нападение боевиков на танковый батальон на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
Особое внимание во время тренировок уделяется работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, а также изучению методики ведения разведки в горах.
Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
Подъем по тревоге и получение оружия личным составом танкового батальона для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
Условное нападение боевиков на танковый батальон на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
Военнослужащие личного состава танкового батальона готовятся для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
Военнослужащий личного состава танкового батальона готовится для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВоеннослужащие личного состава танкового батальона отражают условную атаку боевиков, подбивших танк Т-90А на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
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© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВоеннослужащие личного состава танкового батальона покидают условно подбитый боевиками танк Т-90А на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
Военнослужащие личного состава танкового батальона покидают условно подбитый боевиками танк Т-90А на полигоне "Дальний" в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.