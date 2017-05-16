Контрактники российской военной базы в Абхазии получат жилье в 2017 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Военнослужащих по контракту российской военной базы в Абхазии обеспечат жильем в полном объеме в 2017 году, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Дополнительно более 600 служебных квартир на территории военного городка российской военной базы в Абхазии планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. Это позволит обеспечить жильем всех офицеров, прапорщиков и семейных военнослужащих по контракту, проходящих военную службу на должностях младших специалистов в соединении. В ходе рабочей поездки командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников проверил обустройство войск российской военной базы", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что также командующим войсками округа была поставлена задача завершить строительство детского сада на территории военного городка в Гудауте и принято решение о размещении штатного медицинского подразделения в одном из жилых корпусов. Кроме того, Дворников проверил состояние боевой техники подчиненного соединения, оценил готовность учебно-материальной базы к началу летнего периода обучения.

В 2016 году более 6 тысяч военнослужащих Южного военного округа отметили новоселье, 4,8 тысячи семей получили служебное жилье. Более 1,2 тысячи военнослужащих обеспечены постоянным жильем, 956 из них выбрали жилищную субсидию. По информации ФГКУ "Югрегионжилье", всего на выплату жилищных субсидий в ЮВО в минувшем году было распределено около 5,6 миллиарда рублей.

До конца 2017 года планируется выдать жилищные субсидии военнослужащим ЮВО на общую сумму около 7,1 миллиарда рублей, в том числе 3,3 миллиарда рублей военнослужащим, проходящим службу в Крыму.