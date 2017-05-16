Командующий войсками ЮВО проверяет готовность соединений к летнему периоду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников начал проверку подготовки войск к летнему периоду обучения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников в ходе рабочей поездки начал проверку готовности соединений и воинских частей к летнему периоду обучения. В зенитном ракетном соединении, дислоцированном в Краснодарском крае, командующий оценил состояние учебно-материальной базы, расположенной в пункте постоянной дислокации", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что генерал-полковник осмотрел основные объекты инфраструктуры военного городка — казармы, столовую, штаб и парк боевой техники.

"В настоящее время в соединение ПВО, дислоцированное в Адлере, прибыло около ста призывников из субъектов РФ, расположенных на территории Южного военного округа. В ближайшее время ожидается прибытие пополнения из регионов Центрального и Западного военных округов", — уточнил Астафьев.