Танковые экипажи ЮВО готовятся к танковому биатлону Всеармейских игр
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Танковые экипажи Южного военного округа (ЮВО) завершают подготовку к танковому биатлону, который пройдет в рамках Всеармейских игр-2017, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"На общевойсковом полигоне Прудбой Волгоградской области 16 мая состоится заключительная тренировка танковых экипажей Южного военного округа, отобранных для участия в танковом биатлоне на Всеармейских играх 2017 года. Для участия в играх экипажи танков Т-72Б3 прошли трехэтапный отборочный турнир, завершившийся в середине апреля", — пояснил Астафьев.
Он добавил, что в отборочных состязаниях принимали участие военнослужащие из воинских частей и соединений республики Крым, Северной Осетии, Дагестана, Чечни, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской области, а также из российских военных баз, дислоцированных в Армении, Южной Осетии и Абхазии.
"В течение месяца на полигоне Прудбой четыре лучших экипажа оттачивали свое мастерство в стрельбе, вождении и физической подготовке. На финальной тренировке определится экипаж, который и будет представить округ на Всеармейских играх", — уточнил Астафьев.
Всеармейский этап по танковому биатлону пройдет с 5 по 10 июня на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области. В нем примут участие семь лучших экипажей Вооруженных сил Российской Федерации, которые будут представлены Южным, Западным, Центральным и Восточным военными округами, а также экипажами, представляющими Северный флот и Казанское танковое училище.
Окружной этап всеармейского конкурса "Танковый биатлон-2017" прошел на учебно-тренировочном комплексе "Анастасьевский" в Хабаровском крае.
Отбор участников соревнований 2017 года начался в Восточном военном округе еще в декабре прошлого года.
На полигонах ВВО оборудованы более десяти трасс с препятствиями, соответствующими требованиям "Танкового биатлона".
Лучшие экипажи отбирались на конкурсной основе сначала в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
В соревнованиях на учебно-тренировочном комплексе "Анастасьевский" приняли участие 15 экипажей.
Конкурс включал в себя индивидуальную гонку экипажей БМП на маршруте в 15 километров.
Экипажам БМП-2 надо было преодолеть колейный мост, противотанковые заграждения, рвы и курганы.
Международные соревнования по танковому биатлону пройдут в рамках Армейских международных игр с 29 июля по 12 августа 2017 года на военном полигоне Алабино.
Свое участие в турнире уже подтвердили девять стран: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Монголия, Никарагуа, Сербия, Южная Осетия и Россия.
Приглашения принять участие в соревнованиях были направлены в более, чем 70 стран мира, в том числе в страны, входящие в блок НАТО.