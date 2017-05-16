Танковые экипажи ЮВО готовятся к танковому биатлону Всеармейских игр

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Танковые экипажи Южного военного округа (ЮВО) завершают подготовку к танковому биатлону, который пройдет в рамках Всеармейских игр-2017, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"На общевойсковом полигоне Прудбой Волгоградской области 16 мая состоится заключительная тренировка танковых экипажей Южного военного округа, отобранных для участия в танковом биатлоне на Всеармейских играх 2017 года. Для участия в играх экипажи танков Т-72Б3 прошли трехэтапный отборочный турнир, завершившийся в середине апреля", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что в отборочных состязаниях принимали участие военнослужащие из воинских частей и соединений республики Крым, Северной Осетии, Дагестана, Чечни, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской области, а также из российских военных баз, дислоцированных в Армении, Южной Осетии и Абхазии.

"В течение месяца на полигоне Прудбой четыре лучших экипажа оттачивали свое мастерство в стрельбе, вождении и физической подготовке. На финальной тренировке определится экипаж, который и будет представить округ на Всеармейских играх", — уточнил Астафьев.

Всеармейский этап по танковому биатлону пройдет с 5 по 10 июня на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области. В нем примут участие семь лучших экипажей Вооруженных сил Российской Федерации, которые будут представлены Южным, Западным, Центральным и Восточным военными округами, а также экипажами, представляющими Северный флот и Казанское танковое училище.