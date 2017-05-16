США
16.0516 мая08:48МСК
USD56.53-0.64
EUR61.84-0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Танковые экипажи ЮВО готовятся к танковому биатлону Всеармейских игр

08:3716.05.2017
0140
© РИА Новости . Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСоревнования Танковый биатлон в Волгоградской области. Архивное фотоСоревнования Танковый биатлон в Волгоградской области. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Танковые экипажи Южного военного округа (ЮВО) завершают подготовку к танковому биатлону, который пройдет в рамках Всеармейских игр-2017, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Танк Т-72 на дистанции соревнований отборочного этапа конкурса Танковый биатлон. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В Приморье прошел отборочный этап по "Танковому биатлону"
"На общевойсковом полигоне Прудбой Волгоградской области 16 мая состоится заключительная тренировка танковых экипажей Южного военного округа, отобранных для участия в танковом биатлоне на Всеармейских играх 2017 года. Для участия в играх экипажи танков Т-72Б3 прошли трехэтапный отборочный турнир, завершившийся в середине апреля", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что в отборочных состязаниях принимали участие военнослужащие из воинских частей и соединений республики Крым, Северной Осетии, Дагестана, Чечни, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской области, а также из российских военных баз, дислоцированных в Армении, Южной Осетии и Абхазии.

"В течение месяца на полигоне Прудбой четыре лучших экипажа оттачивали свое мастерство в стрельбе, вождении и физической подготовке. На финальной тренировке определится экипаж, который и будет представить округ на Всеармейских играх", — уточнил Астафьев.

Всеармейский этап по танковому биатлону пройдет с 5 по 10 июня на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области. В нем примут участие семь лучших экипажей Вооруженных сил Российской Федерации, которые будут представлены Южным, Западным, Центральным и Восточным военными округами, а также экипажами, представляющими Северный флот и Казанское танковое училище.

"Танковый биатлон" в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкОкружной этап всеармейского конкурса "Танковый биатлон-2017" прошел на учебно-тренировочном комплексе "Анастасьевский" в Хабаровском крае.Экипаж БМП-2 во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон-2017 в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Окружной этап всеармейского конкурса "Танковый биатлон-2017" прошел на учебно-тренировочном комплексе "Анастасьевский" в Хабаровском крае.
© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкОтбор участников соревнований 2017 года начался в Восточном военном округе еще в декабре прошлого года.Экипаж БМП-2 во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон-2017 в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Отбор участников соревнований 2017 года начался в Восточном военном округе еще в декабре прошлого года.
© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкНа полигонах ВВО оборудованы более десяти трасс с препятствиями, соответствующими требованиям "Танкового биатлона".Экипаж БМП-2 во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон-2017 в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
На полигонах ВВО оборудованы более десяти трасс с препятствиями, соответствующими требованиям "Танкового биатлона".
© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкЛучшие экипажи отбирались на конкурсной основе сначала в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.Военнослужащие во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон-2017 в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Лучшие экипажи отбирались на конкурсной основе сначала в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкВ соревнованиях на учебно-тренировочном комплексе "Анастасьевский" приняли участие 15 экипажей.Экипажи БМП-2 во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон-2017 в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
В соревнованиях на учебно-тренировочном комплексе "Анастасьевский" приняли участие 15 экипажей.
© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкКонкурс включал в себя индивидуальную гонку экипажей БМП на маршруте в 15 километров.Военнослужащий во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон-2017 в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Конкурс включал в себя индивидуальную гонку экипажей БМП на маршруте в 15 километров.
© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкЭкипажам БМП-2 надо было преодолеть колейный мост, противотанковые заграждения, рвы и курганы.Экипаж БМП-2 во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон-2017 в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Экипажам БМП-2 надо было преодолеть колейный мост, противотанковые заграждения, рвы и курганы.
© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкМеждународные соревнования по танковому биатлону пройдут в рамках Армейских международных игр с 29 июля по 12 августа 2017 года на военном полигоне Алабино.Индивидуальная гонка экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон-2017 в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Международные соревнования по танковому биатлону пройдут в рамках Армейских международных игр с 29 июля по 12 августа 2017 года на военном полигоне Алабино.
© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкСвое участие в турнире уже подтвердили девять стран: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Монголия, Никарагуа, Сербия, Южная Осетия и Россия.Экипажи БМП-2 во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон-2017 в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Свое участие в турнире уже подтвердили девять стран: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Монголия, Никарагуа, Сербия, Южная Осетия и Россия.
© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкПриглашения принять участие в соревнованиях были направлены в более, чем 70 стран мира, в том числе в страны, входящие в блок НАТО.Военнослужащие во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон-2017 в Хабаровском крае
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Приглашения принять участие в соревнованиях были направлены в более, чем 70 стран мира, в том числе в страны, входящие в блок НАТО.
/
Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена