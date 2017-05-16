Вооружение на юге России перевели на летний режим эксплуатации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Вооружение, военная и специальная техника Южного военного округа переведены на летний режим эксплуатации, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В соединениях и воинских частях Южного военного округа завершен перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации. В течение месяца военнослужащие обслужили и подготовили к лету около 40 тысяч единиц вооружения и техники. Регламентные работы на боевой технике проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что на каждой единице техники специалисты выполнили более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники. Специалисты провели регулировку основных узлов, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости, а также провели инвентаризацию ЗИП и шлемофонов. К работам по переводу техники и вооружения на летний режим эксплуатации привлекались также специалисты предприятий — изготовителей военной техники.

"С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур, в том числе в условиях высокогорья. Комплексные комиссии из специалистов ЮВО осуществили проверку воинских частей и соединений на предмет полноты и качества подготовки вооружения и техники к летним условиям эксплуатации и их готовности к боевому применению", — уточнил Астафьев.