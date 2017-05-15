Совбез наметил пути модернизации российских вооружений

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Результаты операции ВКС РФ против международных террористов в Сирии, позволили определить пути совершенствования и модернизации современных российских вооружений и военной техники, которые были там применены, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

В интервью газете "Красная звезда", приуроченном к предстоящему в июне 25-летию СБ РФ, Попов отметил, что "в уникальной операции задействовались дальняя, оперативно-тактическая и армейская авиация, корабли и подводные лодки".

Он напомнил, что впервые были нанесены удары высокоточными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования на дальность до полутора тысяч километров.

"В ходе боевых действий апробированы современные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники. По результатам апробации определены перспективы дальнейшего их совершенствования и модернизации", — сказал Попов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>