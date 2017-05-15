Доля современной военной техники в Сухопутных войсках РФ достигла 42%

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Оснащенность Сухопутных войск РФ современными образцами вооружений и военной техники достигла 42%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Боевые возможности воинских формирований Сухопутных войск повышаются за счёт поступления новых образцов вооружения, военной техники, при этом уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой доведён до 42%", — сказал Попов в интервью газете " Красная звезда ", приуроченном к предстоящему в июне 25-летию СБ РФ.

Попов отметил, что оснащение Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения, военной специальной техники продолжается "в заданном темпе". По итогам 2016 года оснащённость ВС РФ современными образцами вооружения и военной техники составила 58,3%, напомнил он.

В соответствии с принятыми Советом безопасности РФ решениями в приоритетном порядке осуществляется развитие стратегических ядерных сил, отметил замсекретаря Совбеза.

По словам Попова, продолжается перевооружение соединений Ракетных войск стратегического назначения, в частности переход на новые ракетные комплексы "Ярс", оснащение морских стратегических ядерных сил подводными лодками стратегического назначения проекта "Борей", модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС авиационных стратегических ядерных сил.

Что касается Военно-Морского флота, то его потенциал повысился за счёт ввода в состав надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок нового поколения.