Доля современной военной техники в Сухопутных войсках РФ достигла 42%

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Оснащенность Сухопутных войск РФ современными образцами вооружений и военной техники достигла 42%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Попов отметил, что оснащение Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения, военной специальной техники продолжается "в заданном темпе". По итогам 2016 года оснащённость ВС РФ современными образцами вооружения и военной техники составила 58,3%, напомнил он.
В соответствии с принятыми Советом безопасности РФ решениями в приоритетном порядке осуществляется развитие стратегических ядерных сил, отметил замсекретаря Совбеза.
Что касается Военно-Морского флота, то его потенциал повысился за счёт ввода в состав надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок нового поколения.