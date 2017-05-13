Судно "Адмирал Владимирский" проводит исследования в Индийском океане

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский" в рамках океанографического похода проводит работы в Аденском заливе Индийского океана, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В Индийском океане экипажем судна проводится маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, (экипаж) составит характеристики районов плавания, а также проведет сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода", — пояснил Мартов.

Он напомнил, что "Адмирал Владимирский" 6 апреля вышел из Кронштадта, за это время преодолел Балтику и Северное море. Затем через пролив Ла-Манш "Адмирал Владимирский" вышел в Атлантический океан, миновал Гибралтар и Средиземное море, преодолев более 6 тысяч морских миль.

По словам Мартова, экипаж судна Балтийского флота с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту Монако. "Адмирал Владимирский" находился на территории княжества во время 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.