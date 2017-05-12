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Новые фильмы откроют неизвестные подробности о военных героях России

12:1112.05.2017
(обновлено: 12:15 12.05.2017)
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© РИА Новости . РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из фильма Мир входящему. Архивное фотоКадр из фильма Мир входящему. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ряд новых проектов, посвященных истории российской армии, планируется выполнить в рамках программы "Русский след" телеканала "Моя планета", в их числе – проекты документальных фильмов, посвященных легендарному советскому летчику Алексею Маресьеву, арктической экспедиции Георгия Брусилова и основателю военно-морской службы разведки и связи на Балтийском флоте вице-адмиралу Адриану Непенину.

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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"Бессмертный полк" стал народной традицией, заявили организаторы

Об этом РИА Новости рассказал автор "Русского следа", историк и путешественник Алексей Никулин.

"Мы долгое время участвуем в экспедициях, разговариваем со свидетелями тех или иных событий, но делаем фильм только тогда, когда понимаем, что конкретная история завершена", — сказал он.

"Неважно, кто в конце концов раскроет ту или иную тайну. Наша задача – фактически помочь зрителю оторваться от дивана, прочитать исторические книги, отправиться на место давних событий и, может быть, в итоге самому разрешить загадку", — отметил Никулин.

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© РИА Новости
Долгожданный День Победы. Съемки 9 мая 1945 года

Характер Алексея Маресьева

Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Архив
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Биография Алексея Маресьева
Сейчас готовится к завершению проект "Русской планеты" о Герое Советского Союза Алексее Маресьеве. В Великую Отечественную войну при выполнении задания его самолет был подбит, и 18 суток раненый Маресьев добирался до своих войск. После ампутации ног летчик освоил протезы и добился возвращения в истребительную авиацию, после чего сбил семь вражеских самолетов. Подвигу Маресьева посвящена книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке".

"Это тема, которая нас очень заинтересовала. Мы ею занимаемся примерно два с половиной года. На наш взгляд, книга Бориса Полевого – литературное произведение, автор которого изменил фамилию главного героя, Алексея Мересьева, на одну букву, чтобы иметь авторскую свободу. Поэтому в книге что-то убрано, что-то дополнено не существовавшими событиями. Но в реальности у Алексея Маресьева все было драматичнее, серьезнее, но в то же время интереснее", — сказал Никулин.

Герой Советского Союза летчик Алексей Петрович Маресьев. Архив
© РИА Новости . Морсков
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Легендой Маресьева сделала книга, но настоящим человеком он стал сам

Например, по его словам, совсем другим был эпизод в лесу, когда Маресьев упал на своей территории и был вынужден пробираться туда, где был спасен.

"Маресьев был человеком на редкость сильного духа, про таких говорят — настоящая глыба. Он никогда в жизни не искал легких путей, даже если были такие возможности. Нет, он сознательно шел на то, чтобы преодолевать те или иные препятствия, даже в послевоенное время. Мы хотим до конца раскрыть его характер и дать ориентир для других людей, в том числе с ограниченными возможностями", — сказал Никулин.

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Крах гитлеровского режима. Берлинская операция Красной армии 1945 года

Тайна Брусиловской экспедиции

Параллельно "Русская планета" готовит ряд других проектов по российской военной истории. "Мы в этом году получили несколько грантов от министерства культуры. Часть фильмов уже сняли, часть еще предстоит снять", — сказал Никулин.

Олег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© Фото : из архива Биографического института Александра Зиновьева
Брусиловский прорыв: как Россия спасала союзников по Антанте
Один из таких фильмов будет посвящен экспедиции Брусилова. Эта экспедиция 1912—1914 годов, была предпринята русским исследователем Арктики лейтенантом Георгием Брусиловым на паровой шхуне "Святая Анна". Целью экспедиции было впервые в истории пройти Северным морским путем под российским флагом.

"Святая Анна" была затерта льдами, часть экипажа покинула шхуну. Пять человек во главе со штурманом Валерианом Альбановым продвигались на каяках, еще четверо под руководством Петра Максимова продолжили путь пешком. О судьбе шхуны до сих пор почти ничего неизвестно. Дневники Альбанова, одного из двух выживших, легли в основу романа Вениамина Каверина "Два капитана".

"У нас есть возможность побывать на Земле Франца-Иосифа, мы планируем присоединиться к экспедиции "по следам двух капитанов" и в августе туда попасть. Мы пойдем в предполагаемое место, где можно найти следы экспедиции. Несколько лет назад были найдены останки одного из участников экспедиции, которые ушли со шхуны, и его личные вещи", — сказал Никулин.

"Может быть, не в этот раз, но однажды эта тайна будет раскрыта, я в этом не сомневаюсь", — добавил он.

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© Ruptly
Десять тысяч фейерверков над Москвой: праздничный салют в День Победы

Подарок вице-адмиралу Непенину

"Есть у нас еще одна история, которая имеет отношение к первой мировой войне, и которую я давно хочу реализовать", — рассказал Никулин.

Контрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма Разгром немецко-фашистских войск под Москвой
© РИА Новости
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Как Москва устояла перед вермахтом
В 2016 году "Русская планета" снимала в Прибалтике фильм по мотивам романа Валентина Пикуля "Моонзунд". В центре этой истории – гибель канонерской лодки Балтийского флота "Сивуч", которая во время Первой мировой войны в бою с германскими кораблями повторила подвиг крейсера "Варяг".

"В тех местах, где снимался фильм, нам удалось встретиться с очень неравнодушным человеком, жителем Риги Владимиром Островским, которому удалось найти и приобрести винный набор из серебра, подаренный в свое время некоему русскому офицеру во время той войны", — сказал Никулин.

"Сам винный набор и история этого набора оказались потрясающими – это кувшин, выполненный в виде Церельского маяка, находившегося на берегу Рижского залива, поднос, на котором изображен Ирбенский пролив с промерами глубин, пятнадцать рюмок с хрустальным верхом. И самое главное — к этому набору было приложено письмо, из которого следует, что набор принадлежал Адриану Ивановичу Непенину, основателю военно-морской службы разведки и связи, последнему командующему Императорским Балтийским флотом", — добавил он.

В письме участники боев на Балтике, в том числе контр-адмирал Михаил Беренс, будущий адмирал Александр Колчак и другие офицеры написали, что набор дарится Непенину "за особые заслуги при обороне Рижского залива", отметил Никулин.

Вахта памяти. Вечный огонь. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Минобороны показало видеоролики с уникальными кадрами военных лет
Непенин создал на Балтийском флоте очень эффективную для того времени службу перехвата и дешифровки германских радиосообщений, напомнил он.

Для расшифровки немецких кодов Непенин создал "мозговую группу" из нескольких офицеров, которая была размещена в эстляндской деревне Шпитгамн. Там был создан центр радиоперехвата германских шифровок.

"Непенин давал руководству Балтийского флота информацию, которая, например, позволяла ставить минные заграждения там, где должны были появляться немецкие корабли. Ночью русские моряки ставили мины, а утром приходили эти корабли и подрывались на них. И германский флот нес очень тяжелые потери. Тем самым минная война из оружия обороны благодаря Непенину была, по существу, превращена в оружие нападения", — отметил Никулин.

"Вот об этом человеке, о том, как он создавал уникальную службу радиоразведки, мы и хотим снять фильм", — добавил он.

Оружие Победы
© РИА Новости . Тимофей МельникПерейти в фотобанкВо всех крупных операциях Великой Отечественной участвовали легендарные "Катюши". Первый их залп прогремел 14 июля 1941 года. "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня, которая включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки, приборы управления стрельбой и транспортные средства.Залп гвардейских минометов Катюша
© РИА Новости . Тимофей Мельник
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Во всех крупных операциях Великой Отечественной участвовали легендарные "Катюши". Первый их залп прогремел 14 июля 1941 года. "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня, которая включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки, приборы управления стрельбой и транспортные средства.
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкВ качестве основного оружия огневой поддержки пехоты до конца Великой Отечественной войны массово использовался ручной пулемет Дегтярева. ПД стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.Пулеметчики ведут бой из укрытия
© РИА Новости . Георгий Зельма
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В качестве основного оружия огневой поддержки пехоты до конца Великой Отечественной войны массово использовался ручной пулемет Дегтярева. ПД стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОсновная машина советской штурмовой авиации в период Великой Отечественной войны - прославленный самолёт Ил-2. Конструкторы называли его "летающим танком", а солдаты вермахта – "чумой". Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, было выпущено более 36 тысяч штук.Штурмовик-бомбардировщик Ил-2
© РИА Новости
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Основная машина советской штурмовой авиации в период Великой Отечественной войны - прославленный самолёт Ил-2. Конструкторы называли его "летающим танком", а солдаты вермахта – "чумой". Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, было выпущено более 36 тысяч штук.
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© РИА Новости . Николай Максимов
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Самым лучшим и самым массовым танком Второй мировой войны признан Т-34. Он был основной боевой единицей бронетанковых войск СССР, оказал огромное влияние на исход Великой Отечественной на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Легендарная "тридцатьчетверка" стала самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов войны.
© Фото : ADN-Zentralbild/ArchivОсновным пистолетом-пулемётом советских вооружённых сил в Великой Отечественной войне был ПП Шпагина, который отличала надежность и кучность боя.Немецкие военнопленные
© Фото : ADN-Zentralbild/Archiv
Основным пистолетом-пулемётом советских вооружённых сил в Великой Отечественной войне был ПП Шпагина, который отличала надежность и кучность боя.
© РИА Новости . Алексей МежуевПерейти в фотобанкС 1941 по 1943 год Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" совершил 64 боевых похода, обстрелял 13 батарей противника, перевез более 25 000 человек и отразил около 200 воздушных атак. Гвардейский крейсер "Красный Крым" за годы войны выполнил 58 боевых заданий. Корабль перевез более 20 тысяч человек личного состава, раненых и эвакуируемых граждан Севастополя, высадил на берег около 10 тысяч десантников. Зенитная артиллерия крейсера отразила свыше двухсот атак самолётов противника.Гвардейские крейсеры Красный Кавказ и Красный Крым
© РИА Новости . Алексей Межуев
Перейти в фотобанк
С 1941 по 1943 год Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" совершил 64 боевых похода, обстрелял 13 батарей противника, перевез более 25 000 человек и отразил около 200 воздушных атак. Гвардейский крейсер "Красный Крым" за годы войны выполнил 58 боевых заданий. Корабль перевез более 20 тысяч человек личного состава, раненых и эвакуируемых граждан Севастополя, высадил на берег около 10 тысяч десантников. Зенитная артиллерия крейсера отразила свыше двухсот атак самолётов противника.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБоевое крещение в июне 1944 года получил Як-3. Именно на этом истребителе летали многие советские асы. Як-3 был любим пилотами, он с лёгкостью противостоял самолётам Люфтваффе.Истребитель Як-3 в полете
© РИА Новости
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Боевое крещение в июне 1944 года получил Як-3. Именно на этом истребителе летали многие советские асы. Як-3 был любим пилотами, он с лёгкостью противостоял самолётам Люфтваффе.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкСамоходная установка СУ-100 была создана конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 - начале 1944 года. После войны СУ-100 неоднократно модернизировалась и в течение нескольких десятилетий оставалась на вооружении Советской армии.Самоходные установки СУ-100 в составе механизированной колонны во время тренировки военного парада
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самоходная установка СУ-100 была создана конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 - начале 1944 года. После войны СУ-100 неоднократно модернизировалась и в течение нескольких десятилетий оставалась на вооружении Советской армии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИз 44 воевавших подводных лодок типа "Щука" погибла 31. "Щуки" совокупно потопили 27 транспортов и танкеров противника. На боевом счету этих подлодок более трети потопленного и повреждённого тоннажа противника. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа "Щука" стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.Подводная лодка типа Щука
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Из 44 воевавших подводных лодок типа "Щука" погибла 31. "Щуки" совокупно потопили 27 транспортов и танкеров противника. На боевом счету этих подлодок более трети потопленного и повреждённого тоннажа противника. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа "Щука" стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.
© РИА Новости . Борис КудояровПерейти в фотобанкИС, "Иосиф Сталин" - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.Проход тяжелого танка ИС-2 по лесной дороге
© РИА Новости . Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
ИС, "Иосиф Сталин" - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкОсновным стрелковым оружием Красной армии в Великую Отечественную войну была винтовка Мосина, легендарная трехлинейка, которая прекрасно зарекомендовала себя еще при Японской войне 1904-1905 годов.Генеральная репетиция парада Победы
© РИА Новости . Илья Питалев
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Основным стрелковым оружием Красной армии в Великую Отечественную войну была винтовка Мосина, легендарная трехлинейка, которая прекрасно зарекомендовала себя еще при Японской войне 1904-1905 годов.
© РИА Новости . ДобровольскийПерейти в фотобанкНа первом этапе Великой Отечественной войны использовалась знаменитая "сорокапятка" - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 миллиметров. Это оружие отличали высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки использовались даже партизанскими отрядами.Машины ГАЗ-67 тянут по дороге артиллерийские орудия
© РИА Новости . Добровольский
Перейти в фотобанк
На первом этапе Великой Отечественной войны использовалась знаменитая "сорокапятка" - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 миллиметров. Это оружие отличали высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки использовались даже партизанскими отрядами.
© Фото : ADN-Zentralbild/ArchivЛучшим пушечным бронеавтомобилем Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стал БА-10, в конструкции которого воплотился весь опыт, накопленный инженерами Ижорского завода за предвоенное десятилетие.Броневик БА-10
© Фото : ADN-Zentralbild/Archiv
Лучшим пушечным бронеавтомобилем Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стал БА-10, в конструкции которого воплотился весь опыт, накопленный инженерами Ижорского завода за предвоенное десятилетие.
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