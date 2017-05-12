Новые фильмы откроют неизвестные подробности о военных героях России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ряд новых проектов, посвященных истории российской армии, планируется выполнить в рамках программы "Русский след" телеканала "Моя планета", в их числе – проекты документальных фильмов, посвященных легендарному советскому летчику Алексею Маресьеву, арктической экспедиции Георгия Брусилова и основателю военно-морской службы разведки и связи на Балтийском флоте вице-адмиралу Адриану Непенину.
Об этом РИА Новости рассказал автор "Русского следа", историк и путешественник Алексей Никулин.
"Мы долгое время участвуем в экспедициях, разговариваем со свидетелями тех или иных событий, но делаем фильм только тогда, когда понимаем, что конкретная история завершена", — сказал он.
"Неважно, кто в конце концов раскроет ту или иную тайну. Наша задача – фактически помочь зрителю оторваться от дивана, прочитать исторические книги, отправиться на место давних событий и, может быть, в итоге самому разрешить загадку", — отметил Никулин.
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Характер Алексея Маресьева
Сейчас готовится к завершению проект "Русской планеты" о Герое Советского Союза Алексее Маресьеве. В Великую Отечественную войну при выполнении задания его самолет был подбит, и 18 суток раненый Маресьев добирался до своих войск. После ампутации ног летчик освоил протезы и добился возвращения в истребительную авиацию, после чего сбил семь вражеских самолетов. Подвигу Маресьева посвящена книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке".
"Это тема, которая нас очень заинтересовала. Мы ею занимаемся примерно два с половиной года. На наш взгляд, книга Бориса Полевого – литературное произведение, автор которого изменил фамилию главного героя, Алексея Мересьева, на одну букву, чтобы иметь авторскую свободу. Поэтому в книге что-то убрано, что-то дополнено не существовавшими событиями. Но в реальности у Алексея Маресьева все было драматичнее, серьезнее, но в то же время интереснее", — сказал Никулин.
Например, по его словам, совсем другим был эпизод в лесу, когда Маресьев упал на своей территории и был вынужден пробираться туда, где был спасен.
"Маресьев был человеком на редкость сильного духа, про таких говорят — настоящая глыба. Он никогда в жизни не искал легких путей, даже если были такие возможности. Нет, он сознательно шел на то, чтобы преодолевать те или иные препятствия, даже в послевоенное время. Мы хотим до конца раскрыть его характер и дать ориентир для других людей, в том числе с ограниченными возможностями", — сказал Никулин.
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Тайна Брусиловской экспедиции
Параллельно "Русская планета" готовит ряд других проектов по российской военной истории. "Мы в этом году получили несколько грантов от министерства культуры. Часть фильмов уже сняли, часть еще предстоит снять", — сказал Никулин.
Один из таких фильмов будет посвящен экспедиции Брусилова. Эта экспедиция 1912—1914 годов, была предпринята русским исследователем Арктики лейтенантом Георгием Брусиловым на паровой шхуне "Святая Анна". Целью экспедиции было впервые в истории пройти Северным морским путем под российским флагом.
"Святая Анна" была затерта льдами, часть экипажа покинула шхуну. Пять человек во главе со штурманом Валерианом Альбановым продвигались на каяках, еще четверо под руководством Петра Максимова продолжили путь пешком. О судьбе шхуны до сих пор почти ничего неизвестно. Дневники Альбанова, одного из двух выживших, легли в основу романа Вениамина Каверина "Два капитана".
"У нас есть возможность побывать на Земле Франца-Иосифа, мы планируем присоединиться к экспедиции "по следам двух капитанов" и в августе туда попасть. Мы пойдем в предполагаемое место, где можно найти следы экспедиции. Несколько лет назад были найдены останки одного из участников экспедиции, которые ушли со шхуны, и его личные вещи", — сказал Никулин.
"Может быть, не в этот раз, но однажды эта тайна будет раскрыта, я в этом не сомневаюсь", — добавил он.
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Подарок вице-адмиралу Непенину
"Есть у нас еще одна история, которая имеет отношение к первой мировой войне, и которую я давно хочу реализовать", — рассказал Никулин.
В 2016 году "Русская планета" снимала в Прибалтике фильм по мотивам романа Валентина Пикуля "Моонзунд". В центре этой истории – гибель канонерской лодки Балтийского флота "Сивуч", которая во время Первой мировой войны в бою с германскими кораблями повторила подвиг крейсера "Варяг".
"В тех местах, где снимался фильм, нам удалось встретиться с очень неравнодушным человеком, жителем Риги Владимиром Островским, которому удалось найти и приобрести винный набор из серебра, подаренный в свое время некоему русскому офицеру во время той войны", — сказал Никулин.
"Сам винный набор и история этого набора оказались потрясающими – это кувшин, выполненный в виде Церельского маяка, находившегося на берегу Рижского залива, поднос, на котором изображен Ирбенский пролив с промерами глубин, пятнадцать рюмок с хрустальным верхом. И самое главное — к этому набору было приложено письмо, из которого следует, что набор принадлежал Адриану Ивановичу Непенину, основателю военно-морской службы разведки и связи, последнему командующему Императорским Балтийским флотом", — добавил он.
В письме участники боев на Балтике, в том числе контр-адмирал Михаил Беренс, будущий адмирал Александр Колчак и другие офицеры написали, что набор дарится Непенину "за особые заслуги при обороне Рижского залива", отметил Никулин.
Непенин создал на Балтийском флоте очень эффективную для того времени службу перехвата и дешифровки германских радиосообщений, напомнил он.
Для расшифровки немецких кодов Непенин создал "мозговую группу" из нескольких офицеров, которая была размещена в эстляндской деревне Шпитгамн. Там был создан центр радиоперехвата германских шифровок.
"Непенин давал руководству Балтийского флота информацию, которая, например, позволяла ставить минные заграждения там, где должны были появляться немецкие корабли. Ночью русские моряки ставили мины, а утром приходили эти корабли и подрывались на них. И германский флот нес очень тяжелые потери. Тем самым минная война из оружия обороны благодаря Непенину была, по существу, превращена в оружие нападения", — отметил Никулин.
"Вот об этом человеке, о том, как он создавал уникальную службу радиоразведки, мы и хотим снять фильм", — добавил он.
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