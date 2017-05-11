Совбез: для борьбы с пропагандой терроризма в сети нужна правовая база

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Межгосударственная правовая база требуется для совместной борьбы стран мира с распространением в интернете пропаганды терроризма и экстремизма, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.

В интервью журналистам, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совбеза РФ, Павлов отметил, что в настоящее время "сохраняются сложности в противодействии идеологии терроризма, распространяемой через сеть Интернет".

"Они определяются, прежде всего, глобальным и международным характером информационно-телекоммуникационного пространства. Поэтому для пресечения террористической и экстремистской пропаганды в интернете необходимо развивать международное сотрудничество в этой сфере, создать соответствующую межгосударственную правовую базу, выработать действенные механизмы практической реализации такого взаимодействия, уйти от так называемых "двойных стандартов", — сказал Павлов.