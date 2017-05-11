Число террористических преступлений в России снизилось в 10 раз за пять лет

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Количество преступлений террористического характера в России за пять последних лет снизилось в 10 раз, в целом отмечается устойчивая тенденция к снижению террористической активности на территории РФ, сообщил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.

"В последние годы удалось добиться устойчивой тенденции к снижению террористической активности на территории Российской Федерации", — сказал Павлов журналистам в интервью, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совета безопасности РФ.

"В результате реализации комплекса предупредительно-профилактических, оперативно-разыскных и оперативно-боевых мероприятий количество совершенных преступлений террористической направленности за пять лет уменьшилось в 10 раз", — отметил он.