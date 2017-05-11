Ъ: Путин проведет в мае в Сочи серию совещаний по развитию вооруженных сил

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет с 16 по 20 мая в сочинской резиденции Бочаров Ручей серию специальных совещаний по развитию Вооруженных сил РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как напоминает издание, мероприятие в таком формате впервые прошло в 2013 году, после чего серии совещаний стали проводиться два раза в год — в мае и в ноябре.

"Устоявшийся формат сохранится: пять дней будут разбиты на тематические секции по вооружениям и технике видов и родов войск, после чего промышленники и военные в присутствии президента обсудят накопившиеся проблемы", — сообщает газета со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

Как выяснило издание, в один из дней будут обсуждаться реформирование и перспективы работы ракетно-космической промышленности, доклад сделает глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"А 22 мая Владимир Путин вновь примет у себя руководство госкорпорации в сопровождении Дмитрия Рогозина и чиновников финансово-экономического блока. Им предстоит обсудить проект ФЦП "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов", — пишет газета со ссылкой на анонима в ракетно-космической отрасли.