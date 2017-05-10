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Безопасность

Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу

17:5710.05.2017
(обновлено: 17:58 10.05.2017)
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© РИА Новости . Иван СураевМеждународная выставка вооружений IDEF-2017 в СтамбулеМеждународная выставка вооружений IDEF-2017 в Стамбуле
© РИА Новости . Иван Сураев

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Во вторник в Стамбуле открылась международная выставка вооружений IDEF-2017, собравшая под одной крышей сотрудников военных ведомств и оборонных предприятий из 74 стран. В ней принимают участие более 800 компаний со всего мира. Россия в лице корпораций "Рособоронэкспорт" и "Алмаз-Антей" представляет на форуме более 200 образцов вооружений и военной техники.

"Наша компания с конца 2016 года активно ведет консультации с турецкими партнерами по поставкам вооружения и военной техники, — сообщил журналистам заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности "Рособоронэкспорта" Владимир Гончаров. — Министерство национальной обороны республики интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности российскими системами ПВО различной дальности. Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия".

Международная выставка вооружений IDEF-2017 в Стамбуле
© РИА Новости . Иван Сураев
В Стамбуле открылась международная выставка вооружений IDEF-2017
Участие России в IDEF-2017 — лишнее свидетельство тому, что наша страна продолжает восстанавливать торговые отношения с Турцией, которые фактически сошли на нет 24 ноября 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 на сирийской границе. Многие эксперты отмечают: нам есть что предложить друг другу. Всего с 1992 года Россия поставила в Турцию 174 бронетранспортера БТР-80, 23 единицы БТР-60ПБ и 19 вертолетов Ми-17. В 2008 году с Турцией был заключен контракт на поставку 80 пусковых установок и 800 ракет противотанкового ракетного комплекса "Корнет", предусматривающий поставку еще 720 боекомплектов в случае соответствующего запроса с турецкой стороны.

"Триумф" на экспорт

Корпорация "Алмаз-Антей" приехала на форум неслучайно: турецкая сторона уже давно выражает интерес в приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". ЗРС большой дальности у Турции отсутствуют как класс. А главный геополитический соперник этой страны на Ближнем Востоке — Иран — обладает достаточно мощными военно-воздушными силами, на вооружении которых, к слову есть российские ЗРС С-300. Иранское руководство наверняка будет не очень довольно появлением у Турции более совершенных вооружений, ведь сейчас Анкара обладает только зенитно-ракетными комплексами средней дальности MIM-14 и MIM-23 производства США и британскими ЗРК ближнего радиуса действия Rapier. Эти системы были разработаны в 50-60-е годы прошлого века.

© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Зенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону

Еще в 2009 году Анкара объявила тендер на поставку ЗРС большой дальности, в котором приняли участие американский консорциум Lockheed Martin/Raytheon, "Рособоронэкспорт", франко-итальянский концерн Eurosam и китайская компания CPMIEC с ЗРК HQ-9. Последняя конкурс и выиграла. Однако договоренность была расторгнута в 2013 году, так как турецкая сторона настаивала на получении полного доступа к технологиям разработчика системы, чтобы на ее основе создать свой аналог.

Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Ракетный компромисс: кто выиграет от сделки России и Турции по С-400
В середине марта 2017 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве обсудили возможность приобретения Анкарой С-400. Подробности этой встречи не разглашались, однако ряд СМИ 5 мая сообщил, что "Рособоронэкспорт" предложил турецкой стороне купить дивизион ЗРС за 500 миллионов долларов. Учитывая тот факт, что в 2007 году Россия и Иран заключили соглашение на поставку двух дивизионов С-300 за 900 миллионов долларов, цифра выглядит правдоподобно.

"Сегодня наши геополитические интересы совпадают: и Россия и Турция понимают, что на охваченном войной Ближнем Востоке нужно наводить порядок, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Союзнические отношения возникают не от разговоров, а от совместных целей. Во-вторых, продажа таких систем — это выгодно. И покупатель надолго привязывается к стране-производителю. Это и обслуживание техники, и обучение специалистов. Тесное военно-техническое сотрудничество не позволит Турции в будущем совершать против нас какие-то резкие политические маневры. И в-третьих, покупка страной НАТО наших зенитно-ракетных систем работает на имидж российской оборонки — лучше рекламы не придумаешь. Главное, чтобы Турция была готова платить живые деньги, а не просить у нас кредит".

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© Предоставлено ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
ЗРК "ТОР-М2Э" прозвали "чистильщиком" за отражение любых целей

Помимо ЗРС большой дальности, Россия представила на форуме IDEF-2017 зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ" малой дальности, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" ближней дальности и переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С". Вооружения этого класса, сопоставимые по своим характеристикам с российскими, у турецкой армии отсутствуют. Кроме того, сотрудники "Рособоронэкспорта" надеются, что организаторов выставки заинтересуют отечественные средства активной защиты бронетехники, например комплекс "Арена-Э". В столкновениях с боевиками ИГ*на севере Сирии Турция уже потеряла около 10 танков "Леопард-2" немецкого производства. Это говорит о том, что системы их защиты не справляются с ракетами, которыми вооружены противотанковые расчеты террористов.

Беспилотный "ударник"

Россию, в свою очередь, могут заинтересовать турецкие передовые разработки, в частности ударные беспилотные летательные аппараты ANKA, Bayraktar и Karayel-Su. Обладая разными массогабаритными характеристиками, все они вооружены ракетами компании Roketsan, однако их можно приспособить и под другие авиационные средства поражения. У России в настоящий момент подобные системы отсутствуют. В конце апреля газета "Ведомости" со ссылкой на источник в госкорпорации "Ростех" сообщила, что проект ударного БЛА "Альтиус-М" серьезно буксует из-за нехватки финансирования.

Наибольший интерес представляют тактические БЛА ANKA — самые мощные из представленных. Свой первый полет прототип совершил в 2010 году. Турецкие дроны способны находиться в воздухе сутки, действовать на удалении 200 километров от оператора и нести до 200 килограммов полезной нагрузки. Этого с лихвой хватит, чтобы подвесить под крыло ANKA российские противотанковые ракеты, например "Атаку" или "Вихрь".

У России уже есть опыт использования БЛА иностранного производства. В частности, Уральский завод гражданской авиации с 2012 года выпускает по лицензии разведывательные беспилотники "Форпост" — отечественный вариант израильского IAI Searcher II. По словам военных, в ходе боевых действий в Сирии эта техника показала себя очень хорошо.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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