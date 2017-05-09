По Красной площади проходят модернизированные танки Т-72Б3

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Хорошо известные образцы российской военной техники — танки Т-72Б3, впервые проезжают по брусчатке Красной Площади в ходе Парада Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Отличительными особенностями нового танка в сравнении с предыдущими версиями являются более мощный двигатель (1130 лошадиных сил против 840 в старой версии), улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Так, для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.

Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>