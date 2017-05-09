Отряд кораблей Тихоокеанского флота России покинул Таиланд

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" во вторник покинул Таиланд и продолжил дальний поход, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил визит в порт Саттахип (Таиланд)", — сказал он.

За время визита, который начался 5 мая, моряки встретились с представителями командования Восточной флотилии ВМС Таиланда и послом России в Таиланде Кириллом Барским, а также осмотрели достопримечательности порта.

Дальний поход кораблей начался 1 апреля и продлится более двух месяцев. Ранее моряки совершили заходы в Южную Корею (порт Пусан), на Филиппины (порт Манила) и во Вьетнам (порт Камрань). Поход посвящен развитию военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.