Отряд кораблей Тихоокеанского флота России покинул Таиланд
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" во вторник покинул Таиланд и продолжил дальний поход, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил визит в порт Саттахип (Таиланд)", — сказал он.
За время визита, который начался 5 мая, моряки встретились с представителями командования Восточной флотилии ВМС Таиланда и послом России в Таиланде Кириллом Барским, а также осмотрели достопримечательности порта.
Дальний поход кораблей начался 1 апреля и продлится более двух месяцев. Ранее моряки совершили заходы в Южную Корею (порт Пусан), на Филиппины (порт Манила) и во Вьетнам (порт Камрань). Поход посвящен развитию военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Первым эпизодом учений была высадка воздушного десанта.
В заданном районе в тылу "врага" высадились около ста человек с минометным вооружением.
Затем на береговую линию с помощью быстроходных десантных катеров и вертолета Ми-8 были высажены группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты.
Морской пехотинец перед началом батальонных тактических учений (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота с высадкой воздушного и морского десантов на полигоне Клерк в Приморском крае.
Основные силы морского десанта на побережье высадил большой десантный корабль "Пересвет".
Десантные катера во время батальонных тактических учений (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота с высадкой воздушного и морского десантов на полигоне Клерк в Приморском крае.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкРазведчик десантно-штурмового батальона ведет учебный бой во время батальонных тактических учений (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота с высадкой воздушного и морского десантов на полигоне Клерк в Приморском крае.
Разведчик десантно-штурмового батальона ведет учебный бой во время батальонных тактических учений (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота с высадкой воздушного и морского десантов на полигоне Клерк в Приморском крае.
Самолет Ан-26 во время десантирования морских пехотинцев на батальонных тактических учениях (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.