Военные ЗВО совершили более семи тысяч прыжков парашютом в зимний период

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Военные подразделений спецназа и разведки Западного военного округа (ЗВО) во время зимнего периода обучения выполнили более семи тысяч прыжков с парашютом, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Более 7 тысяч прыжков с парашютом в ходе воздушно-десантной подготовки во время зимнего периода обучения совершили военнослужащие подразделений специального назначения и разведки Западного военного округа", — говорится в сообщении.

Прыжки выполнялись в полном боевом снаряжении из вертолетов Ми-8АМТШ и самолетов Ан-26 на высотах около 800 метров с аэродромов Псковской и Тамбовской областей. Учения велись как в днем, так и ночью.

Подразделения также отработали сборы взводов после приземления, диверсионные действия на объектах условного противника и совершили многокилометровые марши в полном боевом снаряжении.