Танк Т-34 впервые возглавит колонну военной техники на параде в Мурманске
МУРМАНСК, 7 мая – РИА Новости. Легендарный танк Т-34, выпущенный во время Великой Отечественной войны, возглавит колонну военной техники на параде в Мурманске, сообщил заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Алексей Белкин во время торжественной встречи среднего морского танкера "Дубна", вернувшегося на базу в воскресенье.
Средний морской танкер "Дубна" после выполнения задач дальнего похода прибыл на базу Северного флота. На причале его встречали родственники членов экипажа и представители командования Северного флота. Контр-адмирал Белкин поздравил экипаж с возвращением, пожелал всяческих благ и пригласил всех принять участие в предстоящем в Мурманске параде.
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкЛегкий танк Т-26 - основная ударная сила бронетанковых сил РККА в конце 1930-х годов, к 1941 году устарел и не мог, как более новые и мощные Т-34 и КВ, выигрывать танковые дуэли с силами вермахта. Большинство "двадцать шестых" не пережили первого года войны, но именно они, часто ценой жизни экипажей, закрыли врагу дорогу к Москве.
Легкий танк Т-26 - основная ударная сила бронетанковых сил РККА в конце 1930-х годов, к 1941 году устарел и не мог, как более новые и мощные Т-34 и КВ, выигрывать танковые дуэли с силами вермахта. Большинство "двадцать шестых" не пережили первого года войны, но именно они, часто ценой жизни экипажей, закрыли врагу дорогу к Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРазработанный в 1939 - 1941 годах бронированный штурмовик Ил-2 с пушечным вооружением конструкции КБ Ильюшина оказался одной из лучших боевых машин Второй Мировой войны. До конца 1942 года Ил-2 выпускались одноместными, однако потери самолетов из-за отсутствия бортстрелка были достаточно велики, и в модификации Ил-2М двухместная кабина появилась, пусть и не целиком защищенная бронекорпусом. Полноценная защита у второго члена экипажа появилась лишь в 1944 году, на модели Ил-10.
Разработанный в 1939 - 1941 годах бронированный штурмовик Ил-2 с пушечным вооружением конструкции КБ Ильюшина оказался одной из лучших боевых машин Второй Мировой войны. До конца 1942 года Ил-2 выпускались одноместными, однако потери самолетов из-за отсутствия бортстрелка были достаточно велики, и в модификации Ил-2М двухместная кабина появилась, пусть и не целиком защищенная бронекорпусом. Полноценная защита у второго члена экипажа появилась лишь в 1944 году, на модели Ил-10.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУ Красной Армии был лучший средний танк Второй Мировой войны - Т-34. Эта универсальная машина разработки Михаила Кошкина превосходила всех соперников по скорости, маневренности и проходимости. Вооружение на танках модернизировалось с повышением их мощности - в конце войны на "тридцатьчетверку" ставили пушки калибра 85 мм. Т-34 был основным танком Советской Армии до конца 1940-х годов, а в некоторых армиях мира эти машины в строю и по сей день.
У Красной Армии был лучший средний танк Второй Мировой войны - Т-34. Эта универсальная машина разработки Михаила Кошкина превосходила всех соперников по скорости, маневренности и проходимости. Вооружение на танках модернизировалось с повышением их мощности - в конце войны на "тридцатьчетверку" ставили пушки калибра 85 мм. Т-34 был основным танком Советской Армии до конца 1940-х годов, а в некоторых армиях мира эти машины в строю и по сей день.
© Фото : Public domainЛидер эскадренных миноносцев - быстроходный (42,5 узлов) и достаточно тяжело вооруженный корабль - был заказан в Италии в середине 1930-х годов и вступил в строй уже после начала Второй Мировой. Его достройка и дооснащение продолжались до июля 1941 года, когда, выйдя из дока в Николаеве, лидер сразу начал боевую службу на Черном море. В 1941 году "Ташкент" участвовал в оборонительных и эвакуационных операциях в Одессе, а 1942 году - в обороне Севастополя. Потоплен в ходе авианалета 27 июня 1942 года.
Лидер эскадренных миноносцев - быстроходный (42,5 узлов) и достаточно тяжело вооруженный корабль - был заказан в Италии в середине 1930-х годов и вступил в строй уже после начала Второй Мировой. Его достройка и дооснащение продолжались до июля 1941 года, когда, выйдя из дока в Николаеве, лидер сразу начал боевую службу на Черном море. В 1941 году "Ташкент" участвовал в оборонительных и эвакуационных операциях в Одессе, а 1942 году - в обороне Севастополя. Потоплен в ходе авианалета 27 июня 1942 года.
© РИА Новости . ПашинПерейти в фотобанкНа момент начала войны основным истребителем РККА был И-16 конструкции Поликарпова - боевая машина середины 1930-х годов, первый в мире скоростной истребитель-моноплан с убирающимися шасси. В воздушном бою он проигрывал новейшим немецким машинам. И-16 включили в так называемое "Звено СПБ" Вахмистрова: их несли на внешней подвеске тяжелые бомбардировщики предыдущего поколения ТБ-3. Дневные вылеты этих тихоходных машин были катастрофическими (эпизод уничтожения звена ТБ-3 в июле 1941 года описан Константином Симоновым в романе "Живые и мертвые"), однако как ночные бомбардировщики ТБ-3 успешно воевали до 1945 года.
На момент начала войны основным истребителем РККА был И-16 конструкции Поликарпова - боевая машина середины 1930-х годов, первый в мире скоростной истребитель-моноплан с убирающимися шасси. В воздушном бою он проигрывал новейшим немецким машинам. И-16 включили в так называемое "Звено СПБ" Вахмистрова: их несли на внешней подвеске тяжелые бомбардировщики предыдущего поколения ТБ-3. Дневные вылеты этих тихоходных машин были катастрофическими (эпизод уничтожения звена ТБ-3 в июле 1941 года описан Константином Симоновым в романе "Живые и мертвые"), однако как ночные бомбардировщики ТБ-3 успешно воевали до 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанк"Эмка" - основной легковой автомобиль Горковского завода ГАЗ-М1 - выпускалась с 1936 по 1946 год, в последние 5 лет в модификации 11-76 с шестицилиндровым двигателем. В основе модели - модернизированная советскими инженерами конструкция Ford V8 1934 года с четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль показал себя чрезвычайно надежным и проходимым, а также, что было важно в военных условиях, неприхотливым.
"Эмка" - основной легковой автомобиль Горковского завода ГАЗ-М1 - выпускалась с 1936 по 1946 год, в последние 5 лет в модификации 11-76 с шестицилиндровым двигателем. В основе модели - модернизированная советскими инженерами конструкция Ford V8 1934 года с четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль показал себя чрезвычайно надежным и проходимым, а также, что было важно в военных условиях, неприхотливым.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОдним из лучших истребителей отечественных ВВС был Ла-5 КБ Лавочкина. В основе его конструкции лежит машина ЛаГГ-3 с фюзеляжем из так называемой дельта-древесины. Мощность двигателя самолета повысили, приспособив вместо мотора водяного охлаждения "воздушник" мощностью 1700 л.с. Ла-5 на равных боролся с "Мессершмиттами" и "Фокке-Вульфами" люфтваффе. Именно на этих самолетах летали Иван Кожедуб и прототип главного героя "Повести о настоящем человеке" Алексей Маресьев.
Одним из лучших истребителей отечественных ВВС был Ла-5 КБ Лавочкина. В основе его конструкции лежит машина ЛаГГ-3 с фюзеляжем из так называемой дельта-древесины. Мощность двигателя самолета повысили, приспособив вместо мотора водяного охлаждения "воздушник" мощностью 1700 л.с. Ла-5 на равных боролся с "Мессершмиттами" и "Фокке-Вульфами" люфтваффе. Именно на этих самолетах летали Иван Кожедуб и прототип главного героя "Повести о настоящем человеке" Алексей Маресьев.
© РИА Новости . Борис КудояровПерейти в фотобанкТяжелые танки нового поколения ИС ("Иосиф Сталин") пришли на смену мощным КВ ("Клим Ворошилов"), появившимся еще до войны. Хорошее бронирование и приличные ходовые качества были дополнены мощнейшим 122-мм орудием, беспрецедентным для танков того времени. С ИСами Красная Армия вошла в Берлин. На вооружении Советской, а потом и Российской Армии эти танки стояли до 1995 года.
Тяжелые танки нового поколения ИС ("Иосиф Сталин") пришли на смену мощным КВ ("Клим Ворошилов"), появившимся еще до войны. Хорошее бронирование и приличные ходовые качества были дополнены мощнейшим 122-мм орудием, беспрецедентным для танков того времени. С ИСами Красная Армия вошла в Берлин. На вооружении Советской, а потом и Российской Армии эти танки стояли до 1995 года.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМосковский трехтонный грузовик Зис-5 был одной из главных "рабочих лошадок" армии на протяжении войны. По грузоподъемности и проходимости он уступал лишь американскому "Студебеккеру". Конструкция "Захара" - так его прозвали фронтовые шоферы - была простой и неприхотливой, не требовала (в отличие от немецких машин) квалифицированного сервиса. ЗиС-5 продолжали выпускать в Москве, а после на Уральском филиале завода, до середины 1950-х годов.
Московский трехтонный грузовик Зис-5 был одной из главных "рабочих лошадок" армии на протяжении войны. По грузоподъемности и проходимости он уступал лишь американскому "Студебеккеру". Конструкция "Захара" - так его прозвали фронтовые шоферы - была простой и неприхотливой, не требовала (в отличие от немецких машин) квалифицированного сервиса. ЗиС-5 продолжали выпускать в Москве, а после на Уральском филиале завода, до середины 1950-х годов.
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/AltvaterРазработанные компанией "Хеншель" в 1942 году тяжелые танки "Тигр" немедленно были направлены на Восточный фронт. Эта машина была примерно вдвое дороже любого танка времен Второй Мировой. Однако тяжелый танк был необходим гитлеровцам, чтобы бороться с советскими КВ и Т-34, в бою с которыми не могли устоять немецкие танки предыдущих выпусков. На "Тигры" устанавливалась пушка калибра 88мм, превосходившая 85-мм орудие тяжелых советских танков. Именно для борьбы с "Тиграми" Красной Армии потребовался более мощный танк ИС-2.
Разработанные компанией "Хеншель" в 1942 году тяжелые танки "Тигр" немедленно были направлены на Восточный фронт. Эта машина была примерно вдвое дороже любого танка времен Второй Мировой. Однако тяжелый танк был необходим гитлеровцам, чтобы бороться с советскими КВ и Т-34, в бою с которыми не могли устоять немецкие танки предыдущих выпусков. На "Тигры" устанавливалась пушка калибра 88мм, превосходившая 85-мм орудие тяжелых советских танков. Именно для борьбы с "Тиграми" Красной Армии потребовался более мощный танк ИС-2.
© РИА Новости . Михаил ОзерскийПерейти в фотобанкСредние подводные лодки типа "Щука" строились в Ленинграде с 1932 по 1941 год (несколько последних вступили в строй уже после войны). Это дизель-электрические субмарины, отличавшиеся простотой и дешевизной в постройке, а также выдающейся живучестью и хорошей маневренностью. Из 44 "Щук", принявших участие в Великой Отечественной войне, 31 погибла.
Средние подводные лодки типа "Щука" строились в Ленинграде с 1932 по 1941 год (несколько последних вступили в строй уже после войны). Это дизель-электрические субмарины, отличавшиеся простотой и дешевизной в постройке, а также выдающейся живучестью и хорошей маневренностью. Из 44 "Щук", принявших участие в Великой Отечественной войне, 31 погибла.
© РИА Новости . ДобровольскийПерейти в фотобанкЛегкий внедорожник с упрощенным кузовом, способный не только перевозить людей и мелкие грузы, но и буксировать легкие орудия, ГАЗ-67 был построен с учетом испытаний американского "виллиса", но на платформе и по технологиям ГАЗ. Машина получилась вполне конкурентоспособной: в некоторых регионах России ГАЗ-67 использовались до 1990-х годов.
Легкий внедорожник с упрощенным кузовом, способный не только перевозить людей и мелкие грузы, но и буксировать легкие орудия, ГАЗ-67 был построен с учетом испытаний американского "виллиса", но на платформе и по технологиям ГАЗ. Машина получилась вполне конкурентоспособной: в некоторых регионах России ГАЗ-67 использовались до 1990-х годов.
© Фото : Bundesarchiv/BoyerВпервые основной истребитель гитлеровской Германии Мессершмитт 109 был показан публике на церемонии открытия Олимпиады-1936. На тот момент это была машина, превосходившая истребители всех вероятных противников Третьего рейха. Затем мощные, скоростные и высотные истребители, сравнимые с "Мессером", появились и в других странах. Однако до 1945 года Ме-109, переживший несколько модернизаций, оставался конкурентоспособным. На вооружении некоторых стран "Мессеры" стояли до конца 1950-х годов.
Впервые основной истребитель гитлеровской Германии Мессершмитт 109 был показан публике на церемонии открытия Олимпиады-1936. На тот момент это была машина, превосходившая истребители всех вероятных противников Третьего рейха. Затем мощные, скоростные и высотные истребители, сравнимые с "Мессером", появились и в других странах. Однако до 1945 года Ме-109, переживший несколько модернизаций, оставался конкурентоспособным. На вооружении некоторых стран "Мессеры" стояли до конца 1950-х годов.
© РИА Новости . Игорь МихалевПерейти в фотобанкГорьковская "полуторка" - прежде всего, в варианте ММ с шестицилиндровым двигателем - не уступала в живучести "Захару" (ЗиС-5), а по маневренности и неприхотливости даже превосходила его. В основе ее конструкции - грузовик Ford AA образца конца 1930-х годов. Этот автомобиль, основательно модернизированный советскими инженерами, работал в народном хозяйстве еще десятилетия после войны.
Горьковская "полуторка" - прежде всего, в варианте ММ с шестицилиндровым двигателем - не уступала в живучести "Захару" (ЗиС-5), а по маневренности и неприхотливости даже превосходила его. В основе ее конструкции - грузовик Ford AA образца конца 1930-х годов. Этот автомобиль, основательно модернизированный советскими инженерами, работал в народном хозяйстве еще десятилетия после войны.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкТ-II - один из основных танков вермахта в 1941 году - был разработан еще в 1934 году. Как и советский Т-26, этот танк к началу боевых действий на Восточном фронте уже был устаревшим и никак не мог быть равным соперником Т-34. Впрочем, и Т-26 его превосходил по основным параметрам. Тем не менее, именно эти танки составляли 38% бронированной армады, устремившейся на Москву в 1941 году.
Т-II - один из основных танков вермахта в 1941 году - был разработан еще в 1934 году. Как и советский Т-26, этот танк к началу боевых действий на Восточном фронте уже был устаревшим и никак не мог быть равным соперником Т-34. Впрочем, и Т-26 его превосходил по основным параметрам. Тем не менее, именно эти танки составляли 38% бронированной армады, устремившейся на Москву в 1941 году.
© Фото : Bundesarchiv/ReschenbergГрузовики Opel Blitz Maultier первого поколения выпускались в Германии с 1930 года и прошли модернизацию в 1937. Maultier - полноприводная полугусеничная модификация повышенной проходимости. Такой грузовик мог забираться в гору с уклоном до 70%. Это был самый выпускаемый грузовик в Германии: более 82 тысяч экземпляров. На Восточном фронте он был не редкостью, в первые несколько лет после войны его поставляли и в СССР как трофей.
Грузовики Opel Blitz Maultier первого поколения выпускались в Германии с 1930 года и прошли модернизацию в 1937. Maultier - полноприводная полугусеничная модификация повышенной проходимости. Такой грузовик мог забираться в гору с уклоном до 70%. Это был самый выпускаемый грузовик в Германии: более 82 тысяч экземпляров. На Восточном фронте он был не редкостью, в первые несколько лет после войны его поставляли и в СССР как трофей.
© Фото : Bundesarchiv/RompelВведенный в строй в 1939 году "Юнкерс-88" был одним из самых универсальных самолетов Второй Мировой. Он мог использоваться и как ночной истребитель, и как легкий пикирующий бомбардировщик, и как штурмовик. Впрочем, ни в одном из этих качеств он не был "мировым чемпионом".
Введенный в строй в 1939 году "Юнкерс-88" был одним из самых универсальных самолетов Второй Мировой. Он мог использоваться и как ночной истребитель, и как легкий пикирующий бомбардировщик, и как штурмовик. Впрочем, ни в одном из этих качеств он не был "мировым чемпионом".
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/AltvaterНемецкий военный автомобиль Kubelwagen, разработанный Фердинандом Порше в 1936 году, был фактически военной версией "Фольксвагена" - знаменитый "жук" проектировали в те же годы, что автомобиль для счастливых немцев Третьего рейха. Легкий армейский внедорожник заднемоторной компоновки выпускался до 1945 года, после чего военную машину сменила гражданская.
Немецкий военный автомобиль Kubelwagen, разработанный Фердинандом Порше в 1936 году, был фактически военной версией "Фольксвагена" - знаменитый "жук" проектировали в те же годы, что автомобиль для счастливых немцев Третьего рейха. Легкий армейский внедорожник заднемоторной компоновки выпускался до 1945 года, после чего военную машину сменила гражданская.
© РИА Новости . Алексей МежуевПерейти в фотобанкВ Великой Отечественной войне на море довелось участвовать и кораблям, строившимся еще для Первой мировой. Таковы легкие крейсера типа "Светлана", заложенные в 1913 году. Головной корабль серии в 1940-е годы назывался "Красный Крым", а имя "Красный Кавказ" получил легкий крейсер, заложенный как "Адмирал Лазарев".
В Великой Отечественной войне на море довелось участвовать и кораблям, строившимся еще для Первой мировой. Таковы легкие крейсера типа "Светлана", заложенные в 1913 году. Головной корабль серии в 1940-е годы назывался "Красный Крым", а имя "Красный Кавказ" получил легкий крейсер, заложенный как "Адмирал Лазарев".
"Впервые в истории мурманских парадов колонну военной техники возглавит танк Т-34, который пройдет по площади своим ходом", — сказал Белкин.
Всего, как сообщалось ранее, в мурманском параде будет задействовано около 430 военнослужащих и 70 единиц военной техники. Возглавят механизированную колону образцы времён Великой Отечественной войны — советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, советские автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-157.
© РИА Новости . Тимофей МельникПерейти в фотобанкВо всех крупных операциях Великой Отечественной участвовали легендарные "Катюши". Первый их залп прогремел 14 июля 1941 года. "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня, которая включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки, приборы управления стрельбой и транспортные средства.
Во всех крупных операциях Великой Отечественной участвовали легендарные "Катюши". Первый их залп прогремел 14 июля 1941 года. "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня, которая включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки, приборы управления стрельбой и транспортные средства.
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкВ качестве основного оружия огневой поддержки пехоты до конца Великой Отечественной войны массово использовался ручной пулемет Дегтярева. ПД стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.
В качестве основного оружия огневой поддержки пехоты до конца Великой Отечественной войны массово использовался ручной пулемет Дегтярева. ПД стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОсновная машина советской штурмовой авиации в период Великой Отечественной войны - прославленный самолёт Ил-2. Конструкторы называли его "летающим танком", а солдаты вермахта – "чумой". Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, было выпущено более 36 тысяч штук.
Основная машина советской штурмовой авиации в период Великой Отечественной войны - прославленный самолёт Ил-2. Конструкторы называли его "летающим танком", а солдаты вермахта – "чумой". Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, было выпущено более 36 тысяч штук.
© РИА Новости . Николай МаксимовПерейти в фотобанкСамым лучшим и самым массовым танком Второй мировой войны признан Т-34. Он был основной боевой единицей бронетанковых войск СССР, оказал огромное влияние на исход Великой Отечественной на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Легендарная "тридцатьчетверка" стала самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов войны.
Самым лучшим и самым массовым танком Второй мировой войны признан Т-34. Он был основной боевой единицей бронетанковых войск СССР, оказал огромное влияние на исход Великой Отечественной на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Легендарная "тридцатьчетверка" стала самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов войны.
© Фото : ADN-Zentralbild/ArchivОсновным пистолетом-пулемётом советских вооружённых сил в Великой Отечественной войне был ПП Шпагина, который отличала надежность и кучность боя.
Основным пистолетом-пулемётом советских вооружённых сил в Великой Отечественной войне был ПП Шпагина, который отличала надежность и кучность боя.
© РИА Новости . Алексей МежуевПерейти в фотобанкС 1941 по 1943 год Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" совершил 64 боевых похода, обстрелял 13 батарей противника, перевез более 25 000 человек и отразил около 200 воздушных атак. Гвардейский крейсер "Красный Крым" за годы войны выполнил 58 боевых заданий. Корабль перевез более 20 тысяч человек личного состава, раненых и эвакуируемых граждан Севастополя, высадил на берег около 10 тысяч десантников. Зенитная артиллерия крейсера отразила свыше двухсот атак самолётов противника.
С 1941 по 1943 год Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" совершил 64 боевых похода, обстрелял 13 батарей противника, перевез более 25 000 человек и отразил около 200 воздушных атак. Гвардейский крейсер "Красный Крым" за годы войны выполнил 58 боевых заданий. Корабль перевез более 20 тысяч человек личного состава, раненых и эвакуируемых граждан Севастополя, высадил на берег около 10 тысяч десантников. Зенитная артиллерия крейсера отразила свыше двухсот атак самолётов противника.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБоевое крещение в июне 1944 года получил Як-3. Именно на этом истребителе летали многие советские асы. Як-3 был любим пилотами, он с лёгкостью противостоял самолётам Люфтваффе.
Боевое крещение в июне 1944 года получил Як-3. Именно на этом истребителе летали многие советские асы. Як-3 был любим пилотами, он с лёгкостью противостоял самолётам Люфтваффе.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкСамоходная установка СУ-100 была создана конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 - начале 1944 года. После войны СУ-100 неоднократно модернизировалась и в течение нескольких десятилетий оставалась на вооружении Советской армии.
Самоходная установка СУ-100 была создана конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 - начале 1944 года. После войны СУ-100 неоднократно модернизировалась и в течение нескольких десятилетий оставалась на вооружении Советской армии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИз 44 воевавших подводных лодок типа "Щука" погибла 31. "Щуки" совокупно потопили 27 транспортов и танкеров противника. На боевом счету этих подлодок более трети потопленного и повреждённого тоннажа противника. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа "Щука" стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.
Из 44 воевавших подводных лодок типа "Щука" погибла 31. "Щуки" совокупно потопили 27 транспортов и танкеров противника. На боевом счету этих подлодок более трети потопленного и повреждённого тоннажа противника. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа "Щука" стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.
© РИА Новости . Борис КудояровПерейти в фотобанкИС, "Иосиф Сталин" - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.
ИС, "Иосиф Сталин" - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкОсновным стрелковым оружием Красной армии в Великую Отечественную войну была винтовка Мосина, легендарная трехлинейка, которая прекрасно зарекомендовала себя еще при Японской войне 1904-1905 годов.
Основным стрелковым оружием Красной армии в Великую Отечественную войну была винтовка Мосина, легендарная трехлинейка, которая прекрасно зарекомендовала себя еще при Японской войне 1904-1905 годов.
© РИА Новости . ДобровольскийПерейти в фотобанкНа первом этапе Великой Отечественной войны использовалась знаменитая "сорокапятка" - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 миллиметров. Это оружие отличали высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки использовались даже партизанскими отрядами.
На первом этапе Великой Отечественной войны использовалась знаменитая "сорокапятка" - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 миллиметров. Это оружие отличали высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки использовались даже партизанскими отрядами.
© Фото : ADN-Zentralbild/ArchivЛучшим пушечным бронеавтомобилем Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стал БА-10, в конструкции которого воплотился весь опыт, накопленный инженерами Ижорского завода за предвоенное десятилетие.
Лучшим пушечным бронеавтомобилем Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стал БА-10, в конструкции которого воплотился весь опыт, накопленный инженерами Ижорского завода за предвоенное десятилетие.
Современная часть парада будет представлена военной техникой, стоящей на вооружении объединения ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота. Запланировано прохождение пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" и берегового ракетного комплекса "Бастион". Будут участвовать танки Т-72БЗ, бронетранспортёры БТР-82АМ, мотовездеходы АМ1, установки реактивной системы залпового огня "Град". Завершат механизированную колонну байкеры мотобратства "Северная Стая".