США
7.057 мая13:09МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Танк Т-34 впервые возглавит колонну военной техники на параде в Мурманске

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (201)
12:5307.05.2017
0410
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоветский средний танк Т-34, участвовавший в боях Великой Отечественной войны. Архивное фотоСоветский средний танк Т-34, участвовавший в боях Великой Отечественной войны. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

МУРМАНСК, 7 мая – РИА Новости. Легендарный танк Т-34, выпущенный во время Великой Отечественной войны, возглавит колонну военной техники на параде в Мурманске, сообщил заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Алексей Белкин во время торжественной встречи среднего морского танкера "Дубна", вернувшегося на базу в воскресенье.

Средний морской танкер "Дубна" после выполнения задач дальнего похода прибыл на базу Северного флота. На причале его встречали родственники членов экипажа и представители командования Северного флота. Контр-адмирал Белкин поздравил экипаж с возвращением, пожелал всяческих благ и пригласил всех принять участие в предстоящем в Мурманске параде.

"Щуки", ИСы, "Мессершмитты" и "Тигры": техника Великой Отечественной войны
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкЛегкий танк Т-26 - основная ударная сила бронетанковых сил РККА в конце 1930-х годов, к 1941 году устарел и не мог, как более новые и мощные Т-34 и КВ, выигрывать танковые дуэли с силами вермахта. Большинство "двадцать шестых" не пережили первого года войны, но именно они, часто ценой жизни экипажей, закрыли врагу дорогу к Москве.Танки Т-26 и танкисты взвода П. В. Печенина на полуострове Средний
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Легкий танк Т-26 - основная ударная сила бронетанковых сил РККА в конце 1930-х годов, к 1941 году устарел и не мог, как более новые и мощные Т-34 и КВ, выигрывать танковые дуэли с силами вермахта. Большинство "двадцать шестых" не пережили первого года войны, но именно они, часто ценой жизни экипажей, закрыли врагу дорогу к Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРазработанный в 1939 - 1941 годах бронированный штурмовик Ил-2 с пушечным вооружением конструкции КБ Ильюшина оказался одной из лучших боевых машин Второй Мировой войны. До конца 1942 года Ил-2 выпускались одноместными, однако потери самолетов из-за отсутствия бортстрелка были достаточно велики, и в модификации Ил-2М двухместная кабина появилась, пусть и не целиком защищенная бронекорпусом. Полноценная защита у второго члена экипажа появилась лишь в 1944 году, на модели Ил-10.Штурмовик-бомбардировщик Ил-2
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Разработанный в 1939 - 1941 годах бронированный штурмовик Ил-2 с пушечным вооружением конструкции КБ Ильюшина оказался одной из лучших боевых машин Второй Мировой войны. До конца 1942 года Ил-2 выпускались одноместными, однако потери самолетов из-за отсутствия бортстрелка были достаточно велики, и в модификации Ил-2М двухместная кабина появилась, пусть и не целиком защищенная бронекорпусом. Полноценная защита у второго члена экипажа появилась лишь в 1944 году, на модели Ил-10.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУ Красной Армии был лучший средний танк Второй Мировой войны - Т-34. Эта универсальная машина разработки Михаила Кошкина превосходила всех соперников по скорости, маневренности и проходимости. Вооружение на танках модернизировалось с повышением их мощности - в конце войны на "тридцатьчетверку" ставили пушки калибра 85 мм. Т-34 был основным танком Советской Армии до конца 1940-х годов, а в некоторых армиях мира эти машины в строю и по сей день.Танк Т-34 в Праге
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
У Красной Армии был лучший средний танк Второй Мировой войны - Т-34. Эта универсальная машина разработки Михаила Кошкина превосходила всех соперников по скорости, маневренности и проходимости. Вооружение на танках модернизировалось с повышением их мощности - в конце войны на "тридцатьчетверку" ставили пушки калибра 85 мм. Т-34 был основным танком Советской Армии до конца 1940-х годов, а в некоторых армиях мира эти машины в строю и по сей день.
© Фото : Public domainЛидер эскадренных миноносцев - быстроходный (42,5 узлов) и достаточно тяжело вооруженный корабль - был заказан в Италии в середине 1930-х годов и вступил в строй уже после начала Второй Мировой. Его достройка и дооснащение продолжались до июля 1941 года, когда, выйдя из дока в Николаеве, лидер сразу начал боевую службу на Черном море. В 1941 году "Ташкент" участвовал в оборонительных и эвакуационных операциях в Одессе, а 1942 году - в обороне Севастополя. Потоплен в ходе авианалета 27 июня 1942 года.Лидер Ташкент
© Фото : Public domain
Лидер эскадренных миноносцев - быстроходный (42,5 узлов) и достаточно тяжело вооруженный корабль - был заказан в Италии в середине 1930-х годов и вступил в строй уже после начала Второй Мировой. Его достройка и дооснащение продолжались до июля 1941 года, когда, выйдя из дока в Николаеве, лидер сразу начал боевую службу на Черном море. В 1941 году "Ташкент" участвовал в оборонительных и эвакуационных операциях в Одессе, а 1942 году - в обороне Севастополя. Потоплен в ходе авианалета 27 июня 1942 года.
© РИА Новости . ПашинПерейти в фотобанкНа момент начала войны основным истребителем РККА был И-16 конструкции Поликарпова - боевая машина середины 1930-х годов, первый в мире скоростной истребитель-моноплан с убирающимися шасси. В воздушном бою он проигрывал новейшим немецким машинам. И-16 включили в так называемое "Звено СПБ" Вахмистрова: их несли на внешней подвеске тяжелые бомбардировщики предыдущего поколения ТБ-3. Дневные вылеты этих тихоходных машин были катастрофическими (эпизод уничтожения звена ТБ-3 в июле 1941 года описан Константином Симоновым в романе "Живые и мертвые"), однако как ночные бомбардировщики ТБ-3 успешно воевали до 1945 года.Под крылом самолета ТБ-3 подвешен истребитель И-16 с фугасной бомбой весом 250 кг
© РИА Новости . Пашин
Перейти в фотобанк
На момент начала войны основным истребителем РККА был И-16 конструкции Поликарпова - боевая машина середины 1930-х годов, первый в мире скоростной истребитель-моноплан с убирающимися шасси. В воздушном бою он проигрывал новейшим немецким машинам. И-16 включили в так называемое "Звено СПБ" Вахмистрова: их несли на внешней подвеске тяжелые бомбардировщики предыдущего поколения ТБ-3. Дневные вылеты этих тихоходных машин были катастрофическими (эпизод уничтожения звена ТБ-3 в июле 1941 года описан Константином Симоновым в романе "Живые и мертвые"), однако как ночные бомбардировщики ТБ-3 успешно воевали до 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанк"Эмка" - основной легковой автомобиль Горковского завода ГАЗ-М1 - выпускалась с 1936 по 1946 год, в последние 5 лет в модификации 11-76 с шестицилиндровым двигателем. В основе модели - модернизированная советскими инженерами конструкция Ford V8 1934 года с четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль показал себя чрезвычайно надежным и проходимым, а также, что было важно в военных условиях, неприхотливым.Автомобиль ГАЗ-М1 в Севастополе
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
"Эмка" - основной легковой автомобиль Горковского завода ГАЗ-М1 - выпускалась с 1936 по 1946 год, в последние 5 лет в модификации 11-76 с шестицилиндровым двигателем. В основе модели - модернизированная советскими инженерами конструкция Ford V8 1934 года с четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль показал себя чрезвычайно надежным и проходимым, а также, что было важно в военных условиях, неприхотливым.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОдним из лучших истребителей отечественных ВВС был Ла-5 КБ Лавочкина. В основе его конструкции лежит машина ЛаГГ-3 с фюзеляжем из так называемой дельта-древесины. Мощность двигателя самолета повысили, приспособив вместо мотора водяного охлаждения "воздушник" мощностью 1700 л.с. Ла-5 на равных боролся с "Мессершмиттами" и "Фокке-Вульфами" люфтваффе. Именно на этих самолетах летали Иван Кожедуб и прототип главного героя "Повести о настоящем человеке" Алексей Маресьев.Самолеты Ла-5 из эскадрильи Монгольский арат, построенные на деньги, собранные монгольскими крестьянами
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Одним из лучших истребителей отечественных ВВС был Ла-5 КБ Лавочкина. В основе его конструкции лежит машина ЛаГГ-3 с фюзеляжем из так называемой дельта-древесины. Мощность двигателя самолета повысили, приспособив вместо мотора водяного охлаждения "воздушник" мощностью 1700 л.с. Ла-5 на равных боролся с "Мессершмиттами" и "Фокке-Вульфами" люфтваффе. Именно на этих самолетах летали Иван Кожедуб и прототип главного героя "Повести о настоящем человеке" Алексей Маресьев.
© РИА Новости . Борис КудояровПерейти в фотобанкТяжелые танки нового поколения ИС ("Иосиф Сталин") пришли на смену мощным КВ ("Клим Ворошилов"), появившимся еще до войны. Хорошее бронирование и приличные ходовые качества были дополнены мощнейшим 122-мм орудием, беспрецедентным для танков того времени. С ИСами Красная Армия вошла в Берлин. На вооружении Советской, а потом и Российской Армии эти танки стояли до 1995 года.Проход тяжелого танка ИС-2 по лесной дороге
© РИА Новости . Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
Тяжелые танки нового поколения ИС ("Иосиф Сталин") пришли на смену мощным КВ ("Клим Ворошилов"), появившимся еще до войны. Хорошее бронирование и приличные ходовые качества были дополнены мощнейшим 122-мм орудием, беспрецедентным для танков того времени. С ИСами Красная Армия вошла в Берлин. На вооружении Советской, а потом и Российской Армии эти танки стояли до 1995 года.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМосковский трехтонный грузовик Зис-5 был одной из главных "рабочих лошадок" армии на протяжении войны. По грузоподъемности и проходимости он уступал лишь американскому "Студебеккеру". Конструкция "Захара" - так его прозвали фронтовые шоферы - была простой и неприхотливой, не требовала (в отличие от немецких машин) квалифицированного сервиса. ЗиС-5 продолжали выпускать в Москве, а после на Уральском филиале завода, до середины 1950-х годов.Военнослужащие в исторической форме времен Великой Отечественной войны 1941-45 годов в кузове грузовика ЗИС-5
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Московский трехтонный грузовик Зис-5 был одной из главных "рабочих лошадок" армии на протяжении войны. По грузоподъемности и проходимости он уступал лишь американскому "Студебеккеру". Конструкция "Захара" - так его прозвали фронтовые шоферы - была простой и неприхотливой, не требовала (в отличие от немецких машин) квалифицированного сервиса. ЗиС-5 продолжали выпускать в Москве, а после на Уральском филиале завода, до середины 1950-х годов.
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/AltvaterРазработанные компанией "Хеншель" в 1942 году тяжелые танки "Тигр" немедленно были направлены на Восточный фронт. Эта машина была примерно вдвое дороже любого танка времен Второй Мировой. Однако тяжелый танк был необходим гитлеровцам, чтобы бороться с советскими КВ и Т-34, в бою с которыми не могли устоять немецкие танки предыдущих выпусков. На "Тигры" устанавливалась пушка калибра 88мм, превосходившая 85-мм орудие тяжелых советских танков. Именно для борьбы с "Тиграми" Красной Армии потребовался более мощный танк ИС-2.Немецкий танк Тигр. 1943 год
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/Altvater
Разработанные компанией "Хеншель" в 1942 году тяжелые танки "Тигр" немедленно были направлены на Восточный фронт. Эта машина была примерно вдвое дороже любого танка времен Второй Мировой. Однако тяжелый танк был необходим гитлеровцам, чтобы бороться с советскими КВ и Т-34, в бою с которыми не могли устоять немецкие танки предыдущих выпусков. На "Тигры" устанавливалась пушка калибра 88мм, превосходившая 85-мм орудие тяжелых советских танков. Именно для борьбы с "Тиграми" Красной Армии потребовался более мощный танк ИС-2.
© РИА Новости . Михаил ОзерскийПерейти в фотобанкСредние подводные лодки типа "Щука" строились в Ленинграде с 1932 по 1941 год (несколько последних вступили в строй уже после войны). Это дизель-электрические субмарины, отличавшиеся простотой и дешевизной в постройке, а также выдающейся живучестью и хорошей маневренностью. Из 44 "Щук", принявших участие в Великой Отечественной войне, 31 погибла.Подводная лодка типа Щ
© РИА Новости . Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
Средние подводные лодки типа "Щука" строились в Ленинграде с 1932 по 1941 год (несколько последних вступили в строй уже после войны). Это дизель-электрические субмарины, отличавшиеся простотой и дешевизной в постройке, а также выдающейся живучестью и хорошей маневренностью. Из 44 "Щук", принявших участие в Великой Отечественной войне, 31 погибла.
© РИА Новости . ДобровольскийПерейти в фотобанкЛегкий внедорожник с упрощенным кузовом, способный не только перевозить людей и мелкие грузы, но и буксировать легкие орудия, ГАЗ-67 был построен с учетом испытаний американского "виллиса", но на платформе и по технологиям ГАЗ. Машина получилась вполне конкурентоспособной: в некоторых регионах России ГАЗ-67 использовались до 1990-х годов.Машины ГАЗ-67 тянут по дороге артиллерийские орудия
© РИА Новости . Добровольский
Перейти в фотобанк
Легкий внедорожник с упрощенным кузовом, способный не только перевозить людей и мелкие грузы, но и буксировать легкие орудия, ГАЗ-67 был построен с учетом испытаний американского "виллиса", но на платформе и по технологиям ГАЗ. Машина получилась вполне конкурентоспособной: в некоторых регионах России ГАЗ-67 использовались до 1990-х годов.
© Фото : Bundesarchiv/BoyerВпервые основной истребитель гитлеровской Германии Мессершмитт 109 был показан публике на церемонии открытия Олимпиады-1936. На тот момент это была машина, превосходившая истребители всех вероятных противников Третьего рейха. Затем мощные, скоростные и высотные истребители, сравнимые с "Мессером", появились и в других странах. Однако до 1945 года Ме-109, переживший несколько модернизаций, оставался конкурентоспособным. На вооружении некоторых стран "Мессеры" стояли до конца 1950-х годов.Самолет Мессершмитт 109
© Фото : Bundesarchiv/Boyer
Впервые основной истребитель гитлеровской Германии Мессершмитт 109 был показан публике на церемонии открытия Олимпиады-1936. На тот момент это была машина, превосходившая истребители всех вероятных противников Третьего рейха. Затем мощные, скоростные и высотные истребители, сравнимые с "Мессером", появились и в других странах. Однако до 1945 года Ме-109, переживший несколько модернизаций, оставался конкурентоспособным. На вооружении некоторых стран "Мессеры" стояли до конца 1950-х годов.
© РИА Новости . Игорь МихалевПерейти в фотобанкГорьковская "полуторка" - прежде всего, в варианте ММ с шестицилиндровым двигателем - не уступала в живучести "Захару" (ЗиС-5), а по маневренности и неприхотливости даже превосходила его. В основе ее конструкции - грузовик Ford AA образца конца 1930-х годов. Этот автомобиль, основательно модернизированный советскими инженерами, работал в народном хозяйстве еще десятилетия после войны.Грузовой автомобиль ГАЗ-ММ
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Горьковская "полуторка" - прежде всего, в варианте ММ с шестицилиндровым двигателем - не уступала в живучести "Захару" (ЗиС-5), а по маневренности и неприхотливости даже превосходила его. В основе ее конструкции - грузовик Ford AA образца конца 1930-х годов. Этот автомобиль, основательно модернизированный советскими инженерами, работал в народном хозяйстве еще десятилетия после войны.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкТ-II - один из основных танков вермахта в 1941 году - был разработан еще в 1934 году. Как и советский Т-26, этот танк к началу боевых действий на Восточном фронте уже был устаревшим и никак не мог быть равным соперником Т-34. Впрочем, и Т-26 его превосходил по основным параметрам. Тем не менее, именно эти танки составляли 38% бронированной армады, устремившейся на Москву в 1941 году.Немецкий легкий танк времен Второй мировой войны PzKpfw II
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Т-II - один из основных танков вермахта в 1941 году - был разработан еще в 1934 году. Как и советский Т-26, этот танк к началу боевых действий на Восточном фронте уже был устаревшим и никак не мог быть равным соперником Т-34. Впрочем, и Т-26 его превосходил по основным параметрам. Тем не менее, именно эти танки составляли 38% бронированной армады, устремившейся на Москву в 1941 году.
© Фото : Bundesarchiv/ReschenbergГрузовики Opel Blitz Maultier первого поколения выпускались в Германии с 1930 года и прошли модернизацию в 1937. Maultier - полноприводная полугусеничная модификация повышенной проходимости. Такой грузовик мог забираться в гору с уклоном до 70%. Это был самый выпускаемый грузовик в Германии: более 82 тысяч экземпляров. На Восточном фронте он был не редкостью, в первые несколько лет после войны его поставляли и в СССР как трофей.Немецкий автомобиль Opel Blitz Maultier. 1943 год
© Фото : Bundesarchiv/Reschenberg
Грузовики Opel Blitz Maultier первого поколения выпускались в Германии с 1930 года и прошли модернизацию в 1937. Maultier - полноприводная полугусеничная модификация повышенной проходимости. Такой грузовик мог забираться в гору с уклоном до 70%. Это был самый выпускаемый грузовик в Германии: более 82 тысяч экземпляров. На Восточном фронте он был не редкостью, в первые несколько лет после войны его поставляли и в СССР как трофей.
© Фото : Bundesarchiv/RompelВведенный в строй в 1939 году "Юнкерс-88" был одним из самых универсальных самолетов Второй Мировой. Он мог использоваться и как ночной истребитель, и как легкий пикирующий бомбардировщик, и как штурмовик. Впрочем, ни в одном из этих качеств он не был "мировым чемпионом".Немецкий самолет Юнкерс 88. 1942 год
© Фото : Bundesarchiv/Rompel
Введенный в строй в 1939 году "Юнкерс-88" был одним из самых универсальных самолетов Второй Мировой. Он мог использоваться и как ночной истребитель, и как легкий пикирующий бомбардировщик, и как штурмовик. Впрочем, ни в одном из этих качеств он не был "мировым чемпионом".
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/AltvaterНемецкий военный автомобиль Kubelwagen, разработанный Фердинандом Порше в 1936 году, был фактически военной версией "Фольксвагена" - знаменитый "жук" проектировали в те же годы, что автомобиль для счастливых немцев Третьего рейха. Легкий армейский внедорожник заднемоторной компоновки выпускался до 1945 года, после чего военную машину сменила гражданская.Немецкий военный автомобиль Kubelwagen. 1943 год
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/Altvater
Немецкий военный автомобиль Kubelwagen, разработанный Фердинандом Порше в 1936 году, был фактически военной версией "Фольксвагена" - знаменитый "жук" проектировали в те же годы, что автомобиль для счастливых немцев Третьего рейха. Легкий армейский внедорожник заднемоторной компоновки выпускался до 1945 года, после чего военную машину сменила гражданская.
© РИА Новости . Алексей МежуевПерейти в фотобанкВ Великой Отечественной войне на море довелось участвовать и кораблям, строившимся еще для Первой мировой. Таковы легкие крейсера типа "Светлана", заложенные в 1913 году. Головной корабль серии в 1940-е годы назывался "Красный Крым", а имя "Красный Кавказ" получил легкий крейсер, заложенный как "Адмирал Лазарев".Гвардейские крейсеры Красный Кавказ и Красный Крым
© РИА Новости . Алексей Межуев
Перейти в фотобанк
В Великой Отечественной войне на море довелось участвовать и кораблям, строившимся еще для Первой мировой. Таковы легкие крейсера типа "Светлана", заложенные в 1913 году. Головной корабль серии в 1940-е годы назывался "Красный Крым", а имя "Красный Кавказ" получил легкий крейсер, заложенный как "Адмирал Лазарев".
/

"Впервые в истории мурманских парадов колонну военной техники возглавит танк Т-34, который пройдет по площади своим ходом", — сказал Белкин.

Всего, как сообщалось ранее, в мурманском параде будет задействовано около 430 военнослужащих и 70 единиц военной техники. Возглавят механизированную колону образцы времён Великой Отечественной войны — советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, советские автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-157.

Оружие Победы
© РИА Новости . Тимофей МельникПерейти в фотобанкВо всех крупных операциях Великой Отечественной участвовали легендарные "Катюши". Первый их залп прогремел 14 июля 1941 года. "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня, которая включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки, приборы управления стрельбой и транспортные средства.Залп гвардейских минометов Катюша
© РИА Новости . Тимофей Мельник
Перейти в фотобанк
Во всех крупных операциях Великой Отечественной участвовали легендарные "Катюши". Первый их залп прогремел 14 июля 1941 года. "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня, которая включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки, приборы управления стрельбой и транспортные средства.
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкВ качестве основного оружия огневой поддержки пехоты до конца Великой Отечественной войны массово использовался ручной пулемет Дегтярева. ПД стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.Пулеметчики ведут бой из укрытия
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
В качестве основного оружия огневой поддержки пехоты до конца Великой Отечественной войны массово использовался ручной пулемет Дегтярева. ПД стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОсновная машина советской штурмовой авиации в период Великой Отечественной войны - прославленный самолёт Ил-2. Конструкторы называли его "летающим танком", а солдаты вермахта – "чумой". Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, было выпущено более 36 тысяч штук.Штурмовик-бомбардировщик Ил-2
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Основная машина советской штурмовой авиации в период Великой Отечественной войны - прославленный самолёт Ил-2. Конструкторы называли его "летающим танком", а солдаты вермахта – "чумой". Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, было выпущено более 36 тысяч штук.
© РИА Новости . Николай МаксимовПерейти в фотобанкСамым лучшим и самым массовым танком Второй мировой войны признан Т-34. Он был основной боевой единицей бронетанковых войск СССР, оказал огромное влияние на исход Великой Отечественной на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Легендарная "тридцатьчетверка" стала самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов войны.Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
© РИА Новости . Николай Максимов
Перейти в фотобанк
Самым лучшим и самым массовым танком Второй мировой войны признан Т-34. Он был основной боевой единицей бронетанковых войск СССР, оказал огромное влияние на исход Великой Отечественной на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Легендарная "тридцатьчетверка" стала самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов войны.
© Фото : ADN-Zentralbild/ArchivОсновным пистолетом-пулемётом советских вооружённых сил в Великой Отечественной войне был ПП Шпагина, который отличала надежность и кучность боя.Немецкие военнопленные
© Фото : ADN-Zentralbild/Archiv
Основным пистолетом-пулемётом советских вооружённых сил в Великой Отечественной войне был ПП Шпагина, который отличала надежность и кучность боя.
© РИА Новости . Алексей МежуевПерейти в фотобанкС 1941 по 1943 год Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" совершил 64 боевых похода, обстрелял 13 батарей противника, перевез более 25 000 человек и отразил около 200 воздушных атак. Гвардейский крейсер "Красный Крым" за годы войны выполнил 58 боевых заданий. Корабль перевез более 20 тысяч человек личного состава, раненых и эвакуируемых граждан Севастополя, высадил на берег около 10 тысяч десантников. Зенитная артиллерия крейсера отразила свыше двухсот атак самолётов противника.Гвардейские крейсеры Красный Кавказ и Красный Крым
© РИА Новости . Алексей Межуев
Перейти в фотобанк
С 1941 по 1943 год Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" совершил 64 боевых похода, обстрелял 13 батарей противника, перевез более 25 000 человек и отразил около 200 воздушных атак. Гвардейский крейсер "Красный Крым" за годы войны выполнил 58 боевых заданий. Корабль перевез более 20 тысяч человек личного состава, раненых и эвакуируемых граждан Севастополя, высадил на берег около 10 тысяч десантников. Зенитная артиллерия крейсера отразила свыше двухсот атак самолётов противника.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБоевое крещение в июне 1944 года получил Як-3. Именно на этом истребителе летали многие советские асы. Як-3 был любим пилотами, он с лёгкостью противостоял самолётам Люфтваффе.Истребитель Як-3 в полете
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Боевое крещение в июне 1944 года получил Як-3. Именно на этом истребителе летали многие советские асы. Як-3 был любим пилотами, он с лёгкостью противостоял самолётам Люфтваффе.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкСамоходная установка СУ-100 была создана конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 - начале 1944 года. После войны СУ-100 неоднократно модернизировалась и в течение нескольких десятилетий оставалась на вооружении Советской армии.Самоходные установки СУ-100 в составе механизированной колонны во время тренировки военного парада
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самоходная установка СУ-100 была создана конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 - начале 1944 года. После войны СУ-100 неоднократно модернизировалась и в течение нескольких десятилетий оставалась на вооружении Советской армии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИз 44 воевавших подводных лодок типа "Щука" погибла 31. "Щуки" совокупно потопили 27 транспортов и танкеров противника. На боевом счету этих подлодок более трети потопленного и повреждённого тоннажа противника. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа "Щука" стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.Подводная лодка типа Щука
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Из 44 воевавших подводных лодок типа "Щука" погибла 31. "Щуки" совокупно потопили 27 транспортов и танкеров противника. На боевом счету этих подлодок более трети потопленного и повреждённого тоннажа противника. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа "Щука" стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.
© РИА Новости . Борис КудояровПерейти в фотобанкИС, "Иосиф Сталин" - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.Проход тяжелого танка ИС-2 по лесной дороге
© РИА Новости . Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
ИС, "Иосиф Сталин" - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкОсновным стрелковым оружием Красной армии в Великую Отечественную войну была винтовка Мосина, легендарная трехлинейка, которая прекрасно зарекомендовала себя еще при Японской войне 1904-1905 годов.Генеральная репетиция парада Победы
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основным стрелковым оружием Красной армии в Великую Отечественную войну была винтовка Мосина, легендарная трехлинейка, которая прекрасно зарекомендовала себя еще при Японской войне 1904-1905 годов.
© РИА Новости . ДобровольскийПерейти в фотобанкНа первом этапе Великой Отечественной войны использовалась знаменитая "сорокапятка" - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 миллиметров. Это оружие отличали высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки использовались даже партизанскими отрядами.Машины ГАЗ-67 тянут по дороге артиллерийские орудия
© РИА Новости . Добровольский
Перейти в фотобанк
На первом этапе Великой Отечественной войны использовалась знаменитая "сорокапятка" - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 миллиметров. Это оружие отличали высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки использовались даже партизанскими отрядами.
© Фото : ADN-Zentralbild/ArchivЛучшим пушечным бронеавтомобилем Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стал БА-10, в конструкции которого воплотился весь опыт, накопленный инженерами Ижорского завода за предвоенное десятилетие.Броневик БА-10
© Фото : ADN-Zentralbild/Archiv
Лучшим пушечным бронеавтомобилем Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стал БА-10, в конструкции которого воплотился весь опыт, накопленный инженерами Ижорского завода за предвоенное десятилетие.
/

Современная часть парада будет представлена военной техникой, стоящей на вооружении объединения ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота. Запланировано прохождение пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" и берегового ракетного комплекса "Бастион". Будут участвовать танки Т-72БЗ, бронетранспортёры БТР-82АМ, мотовездеходы АМ1, установки реактивной системы залпового огня "Град". Завершат механизированную колонну байкеры мотобратства "Северная Стая".

 

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена