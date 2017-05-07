Танк Т-34 впервые возглавит колонну военной техники на параде в Мурманске

МУРМАНСК, 7 мая – РИА Новости. Легендарный танк Т-34, выпущенный во время Великой Отечественной войны, возглавит колонну военной техники на параде в Мурманске, сообщил заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Алексей Белкин во время торжественной встречи среднего морского танкера "Дубна", вернувшегося на базу в воскресенье.

Средний морской танкер "Дубна" после выполнения задач дальнего похода прибыл на базу Северного флота. На причале его встречали родственники членов экипажа и представители командования Северного флота. Контр-адмирал Белкин поздравил экипаж с возвращением, пожелал всяческих благ и пригласил всех принять участие в предстоящем в Мурманске параде.

"Впервые в истории мурманских парадов колонну военной техники возглавит танк Т-34, который пройдет по площади своим ходом", — сказал Белкин.

Всего, как сообщалось ранее, в мурманском параде будет задействовано около 430 военнослужащих и 70 единиц военной техники. Возглавят механизированную колону образцы времён Великой Отечественной войны — советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, советские автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-157.

Современная часть парада будет представлена военной техникой, стоящей на вооружении объединения ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота. Запланировано прохождение пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" и берегового ракетного комплекса "Бастион". Будут участвовать танки Т-72БЗ, бронетранспортёры БТР-82АМ, мотовездеходы АМ1, установки реактивной системы залпового огня "Град". Завершат механизированную колонну байкеры мотобратства "Северная Стая".